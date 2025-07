Federica Panicucci e Marco Bacini sono in crisi? La coppia starebbe vivendo un momento molto difficile, secondo le indiscrezioni di Parpiglia

Ci sarebbe aria di crisi per Federica Panicucci e Marco Bacini. Parliamo di una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo, protagonisti di una storia d’amore che dura da anni. La loro relazione ha infatti avuto inizio nel 2016 e, dopo qualche anno, si è iniziato a parlare di matrimonio per la coppia, voce confermata dalla proposta di nozze di Bacini per Panicucci. Quando poi è scoppiato il Covid, i preparativi per il lieto evento sono stati rimandati a data da destinarsi, data che, tuttavia, non è stata poi scelta.

Federica Panicucci e Marco Bacini non si sono sposati, ma questo non ha mai portato a credere ad una possibile crisi di coppia, almeno fino ad oggi. A lanciare l’indiscrezione nelle ultime ore è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, secondo il quale la coppia sarebbe addirittura ai ‘titoli di coda’.

Federica Panicucci e Marco Bacini vicini alla rottura? La coppia sarebbe in crisi da molto tempo

Secondo il noto giornalista, lo stop alle nozze della coppia deriverebbe proprio da una crisi iniziata qualche tempo fa e che, dunque, dura ancora oggi. Una crisi anche abbastanza importante, che potrebbe portare la conduttrice e il compagno a dirsi addio. “Abbiamo provato a capire se tra i due ci fosse una crisi in corso e abbiamo trovato riscontro positivo – ha fatto sapere Parpiglia nella sua indiscrezione-. Titoli di coda”, ha quindi aggiunto lapidario. E dire che solo un mese fa si mostravano insieme, e felici, in uno scatto social, e qualche tempo fa la conduttrice lo definiva “L’uomo della mia vita”, nonché una persona speciale e unica nel suo genere. Parole dette in TV, durante la sua ospitata a Verissimo, apparse ricche di stima e sentimento nei confronti di Bacini. Cos’è accaduto tra i due da mettere in crisi un rapporto ormai quasi decennale?

