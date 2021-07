Federica Panicucci e Marco Bacini, salta il matrimonio/ Le nozze rimandate per…

Da tempo si parla di matrimonio tra Federica Panicucci e Marco Bacini, ma la conduttrice di “Mattino 5” e l’imprenditore dovranno attendere ancora un po’ prima di convolare a nozze. La notizia arriva dal settimanale Diva e Donna che rivela che nel 2021 la conduttrice Mediaset non indosserà l’abito bianco. Nessuna crisi in vista tra la Panicucci e Bacini: la pandemia ha cambiato i programmi. La coppia aveva inizialmente pensato di organizzare la cerimonia in Puglia, a Fasano di Savelletri. Successivamente avevano deciso di spostare i festeggiamenti a Forte dei Marmi, in Versilia, dove la Panicucci trascorre da tempo le vacanze estive con la sua famiglia, visto che è nata e cresciuta a Viareggio. Purtroppo, visto l’avanzare della variante Delta, Federica Panicucci e Marco Bacini hanno deciso di aspettare un momento più sereno per poter celebrare senza troppe restrizioni il loro amore.

Per Federica Panicucci sarà il secondo matrimonio: dal 2006 al 2015 la conduttrice è stata sposata con il dj Mario Fargetta, con cui ha avuto i due figli Sofia e Mattia. Dal 2016 la conduttrice di “Mattino 5” è legata a Marco Bacini: “È un compagno di vita meraviglioso, capace di farmi più felice ancora con la sua presenza. Lui è l’altro binario, è la persona che mi conosce meglio. È il mio “per sempre”…”, ha confessato la Panicucci in una recente intervista a Oggi. Classe 1976, Bacini è un imprenditore nel settore dell’abbigliamento. Grazie al suo brand ha conosciuto Federica Panicucci, più grande di otto anni. Il legame con Bacini è stato benedetto da Edoardo, il padre di Federica scomparso nel 2016: “A mio padre Marco piaceva moltissimo e una volta mi disse: ‘Non ti vedo così serena da tempo. Sono felice per te. Hai fatto bene’..”, ha raccontato tempo fa a “Verissimo”.

