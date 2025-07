Federica Panicucci e l'amore con Marco Bacini, niente crisi: "Adesso basta illazioni, informatevi per bene"

Amore al capolinea tra Federica Panicucci e Marco Bacini? L’amore della coppia è stato messo largamente in discussione nelle scorse ore, fino al momento della replica della conduttrice di Mattino Cinque. Uno sfogo chiaro e diretto da parte di Federica Panicucci, che è esplosa davanti all’ennesima voce sulla presunta rottura con lo storico compagno Marco Bacini, niente di tutto questo visto che la conduttrice ha prontamente smentito le chiacchiere spuntate negli ultimi tempi:

“Suggeriamo di verificare davvero le fonti per evitare di fare certe figuracce. Siamo innamorati, felici e insieme. E va tutto bene. Le informazioni vere ve le diamo direttamente noi” ha tuonato Federica Panicucci chiarendo il suo status sentimentale. Crisi respinta dunque, tra Federica Panicucci e Marco Bacini l’amore non conosce freni e momenti complicati, tutto va come dovrebbe andare.

Federica Panicucci e l’amore con Marco Bacini: “Il mio futuro lo vedo solo con lui”

L’amore di lunga data tra Federica Panicucci e Marco Bacini continua a correre e salta gli ostacoli. La stessa conduttrice di Canale Cinque, qualche tempo fa, ha raccontato la forza del sentimento nei confronti del suo compagno di vita: “Non potrei mai immaginare la mia vita senza Marco. È il mio faro nella notte ed è l’uomo della mia vita. Io vedo il mio futuro soltanto con lui”.

Il matrimonio mai arrivato e rimandato più volte, anche in passato ha alimentato dei sospetti che però sono sempre stati puntualmente respinti. Niente di tutto questo per Federica Panicucci: “Non potrei mai immaginare la mia vita senza Marco. È il mio faro nella notte ed è l’uomo della mia vita. Io vedo il mio futuro soltanto con lui” ha chiarito la presentatrice riguardo al rapporto con il suo storico compagno di vita.

