Federica Panicucci e Marco Bacini si sposano?/ “Maurizio Sorge volevi lo scoop…”

LO SCOOP DI FEDERICA PANICUCCI A MATTINO5

E alla fine sembra proprio che Federica Panicucci ci abbia preso gusto a districarsi tra gossip e paparazzi e così, dopo la movimentata puntata di oggi in cui il tema centrale è stato ancora questo, ecco che anche lei si lancia in un gioco con Maurizio Sorge. Il paparazzo, reo di considerare i vip un prodotto commerciale, e di voler lanciare anche la possibilità che più di uno ci marci chiamandoli e usandoli a loro piacimento, viene preso in giro anche dalla conduttrice di Mattino 5 che tra le risate e le frecciatine, alla fine della puntata di oggi mette in scena un siparietto simpatico ma che potrebbe nascondere interessanti insidie. Ma cosa è successo di preciso? In chiusura della sua sezione dedicata al gossip, Federica Panicucci ha rilanciato: “Maurizio ti avevo promesso uno scoop in diretta e…”. Mentre il paparazzo salta subito sulla sedia, la conduttrice chiama il suo amato Marco Bacini al centro dello studio.

FEDERICA PANICUCCI E MARCO BACINI SI SPOSANO?

Il suo compagno non si separa mai da lei e anche oggi era dietro le telecamere per seguire la messa in onda della puntata di Mattino 5 e alle prime parole della Panicucci è stato subito inquadrato. La compagna lo chiama: “Marco vieni..” e Maurizio Sorge subito rilancia: “Anche tu ti sposi?” ma ecco il colpo di scena, Federica annuncia che il tempo a loro disposizione è finito e che quindi non c’è modo di fare questo annuncio che aveva promesso. Le risate non mancano così come la disperazione di Sorge che per un momento ci aveva creduto. Arriverà davvero questo matrimonio con il neo compagno?

Ecco il video del momento:





