FEDERICA PANICUCCI E MARCO BACINI/ Video, passione alle Maldive: baci e carezze…

Sembra essere un amore travolgente quello tra Federica Panicucci e Marco Bacini, l’imprenditore cui la conduttrice è legata dal 2015. Proprio la bella Federica ha voluto pubblicare un video che li ritrae insieme nello splendido mare delle Maldive, dove stanno trascorrendo una vacanza da sogno, mentre sembrano dare vita di fatto ad una “danza amorosa” sulle note di “Io e te”, romantico brano di Vasco Rossi. Che cosa intendiamo per “danza amorosa”? A dirla tutta le immagini descrivono forse meglio di mille parole che cosa intendiamo, ma ciò che traspare è la voglia di stare insieme di una coppia che sembra desiderarsi come se non più del primo giorno. Nel filmato girato da Federica Panicucci è Marco Bacini a tenere stretta a sé, da dietro, la sua amata e dando conferma del detto “nomen omen”.

FEDERICA PANICUCCI E MARCO BACINI

In che senso “nomen omen”? Beh, sono davvero tantissimi i “bacini” che l’imprenditore milanese rifila ad una Federica Panicucci che sembra apprezzare le attenzioni del suo lui. Marco sembra mettere nel mirino in particolare guance e collo della presentatrice di Canale 5, che dal suo punto di vista mentre tenta faticosamente di mantenere in equilibrio lo smartphone per le riprese non disdegna le attenzioni di Bacini e resta avvinghiata al suo compagno. Si potrebbe pensare quasi ad attenzioni a senso unico, ma è chiaro che non sia così. Nella parte finale del video anzi Federica avvolge in un caldo abbraccio il suo Marco e si accinge a ricambiare le affettuosità del compagno con altrettanti baci. Insomma, coppia bollente alle Maldive: tra Panicucci e Bacini la passione viene a galla…

❤️ @marcobacini Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 5 Ago 2019 alle ore 1:49 PDT





