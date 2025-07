I palinsesti ufficiali della prossima stagione televisiva hanno riservato sorprese sia ai telespettatori della Rai che a quelli di Mediaset. Se sulla Rai non hanno trovato spazio Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan e Simona Ventura che torna ufficialmente sulle reti Mediaset per condurre la prossima edizione del Grande Fratello, su Mediaset, invece, a perdere qualcosa è Federica Panicucci. Quest’ultima, attualmente in vacanza con il fidanzato Marco Bacini, a settembre, tornerà nuovamente a condurre Mattino Cinque.

A differenza dell’ultima stagione, però, il suo impegno quotidiano, a partire da settembre, terminerà alle 10.45 al termine di Mattino 5. La conduttrice Mediaset, infatti, non dovrà spostarsi da canale 5 a Rete 4 per condurre con Roberto Poletti la trasmissione dal titolo “Mattino 4” con cui anche Rete 4 dava spazio all’informazione.

Mattino 4 non confermato: Federica Panicucci e Roberto Poletti non tornano su Rete 4

Secondo quanto scritto da Giuseppe Candela per Dagospia, sembra che la terza stagione di Mattino 4, condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, non ci sarà. “Mattino 4 non figura nel palinsesto autunnale di Rete 4…Lo spazio condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti è stato cancellato…”, scrive il giornalista.

“Salvo colpi di scena, perché è opportuno ricordare che già nei mesi scorsi i vertici del Biscione avevano deciso di sospendere lo spazio mattutino salvo ripensarci in extremis…”, aggiunge ancora Giuseppe Candela che, poi, fa sapere come entrambi i conduttori di Mattino 4 saranno comunque impegnati su altri fronti. Tuttavia, come puntualizza il giornalista, i vertici Mediaset potrebbero cambia idea e puntare ancora sull’informazione realizzando una nuova stagione di Mattino 4.

