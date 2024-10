Federica Panicucci torna nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare il suo periodo d’oro. La conduttrice è tornata ancora una volta nel contenitore di Mattino Cinque News registrando ottimi ascolti e ha in serbo tanti nuovi progetti. Tutto va alla grande e non lo nasconde, anzi parlando proprio del suo lavoro dalle pagine di Vanity Fair ha rivelato: “amo follemente il mio lavoro. Lo considero un enorme regalo della vita”. Del resto ha desiderato tanto lavorare nel mondo della televisione e dello spettacolo e analizzando gli eventi della sua vita è arrivata ad una sola grande consapevolezza: “quello che mi è accaduto l’ho desiderato talmente tanto e ho lavorato tantissimo perché accadesse”.

Per Federica Panicucci, infatti, è sbagliato arrendersi senza nemmeno averci provato perchè se lo vuoi le cose accadono. Oggi non è solo una conduttrice realizzata, ma anche una donna felice ed innamorata: “mi basta la mia quotidianità. Faccio il lavoro che amo, ho i figli vicini che stano bene, un compagno che amo e che mi ama”.

Federica Panicucci sui figli: “Sono una mamma-mamma, non una mamma-amica”

Non solo conduttrice di successo, Federica Panicucci è anche mamma di due splendidi ragazzi nati dal primo matrimonio con Mario Fargetta. “Sono una mamma-mamma, non una mamma-amica” – ha detto la Panicucci parlando del suo ruolo di mamma presente ed attenta ad ogni bisogno dei propri figli, in particolare quelle importanti come il rispetto verso le donne e il prossimo. Nella sua autobiografia pubblicata diverso tempo fa, la Panicucci ha anche confessata di essere stata vittima di body shaming. ”

“Fare pace col proprio corpo è un percorso difficile e impegnativo, non è automatico” – ha dichiarato la conduttrice che fino all’età di 35-36 anni non ha mai indossato una gonna. Oggi ha capito che le imperfezioni rendono unica una persona e per questo motivo ha un consiglio per tuti: “a chi soffre come ho sofferto io: la bellezza è nei nostri occhi, nessuno può dirci cos’è giusto e cosa sbagliato”.