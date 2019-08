FEDERICA PANICUCCI, FOTO HOT E POLEMICA/ “Basta photoshop e copriti, hai 50 anni!”

È bastata una foto (e che foto), per scatenare la bufera sul profilo Instagram di Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino Cinque, in vacanza alle Maldive, è stata oggetto di critiche per via di un post un po’ troppo “spinto”. Nello scatto (fatto dal fido Marco Bacini), la Panicucci si trova al mare ed è girata di spalle. Da qui la didascalia ironica, “scusate le spalle”, cui segue un emoticon ammiccante e tre risate a crepapelle. Il focus, infatti, è sul lato b, che anche a detta dei follower è messo un po’ troppo in mostra. “Ma nessuno che dica quanto sta diventando sovraesposta e ostentatrice? Nessuno?”, si domanda un fan. Un altro gli dà man forte, tirando in ballo l’età: “A 50 anni non si può mandare un simile messaggio! Ora anche il lato b! Siete proprio voi vip a rovinare la vita di donne e ragazzine comuni”. Poi avanza l’ipotesi photoshop: “Ti ho seguita e ammirata finora e una perfezione simile, a questa età, non è opera di madre natura. Mi deludi con queste foto sempre in costume da bagno! Fai e agisci da persona intelligente e di cultura, ti renderebbe molto più bella e affascinante. Le foto per apparire lasciamole a chi ne sente il bisogno e alle ragazzine”.

Federica Panicucci criticata su Instagram

Sotto la foto di Federica Panicucci, i commenti sono tantissimi e quasi tutti dei fan, pronti sempre e comunque a seguirla qualunque cosa posti. Ma c’è anche qualche voce fuori dal coro: “Io trovo che questa telecronaca di una vacanza sia semplicemente eccessiva, perché non dovrei dirlo?”, si lamenta qualcuno, incalzato dai sostenitori. “Se c’è qualcuno che sta esagerando, non sono io. Parliamo di una donna comunque matura, pertanto comportamenti del genere me li aspetterei dalla figlia, ormai. Sinceramente, sono stufa di vederla nella home”.

Visualizza questo post su Instagram Scusate le spalle😉😂😂😂 Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 8 Ago 2019 alle ore 7:39 PDT





