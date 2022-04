Federica Panicucci gaffe, dimentica Ilary Blasi/ Non ricorda l’appuntamento con Isola

Federica Panicucci si dimentica dell’Isola dei Famosi

Questa sera, venerdì 22 aprile 2022, alle 21.40 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2022. L’appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi non è andato in onda giovedì sera per questioni logistiche di sovrapposizione con l’omonima edizione spagnola dello show, Supervivientes, cosa che è già accaduta l’anno scorso. Ma qualcuno si è dimenticato del cambio di programmazione. Si tratta di Federica Panicucci che, nell’ultima puntata settimanale di Mattino 5, non ha ricordato ai telespettatori di Canale 5 che stasera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola. “Vi diamo un po’ di appuntamenti per il weekend… Stasera Rete 4 Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado… E poi nel weekend su Canale 5 in prima serata c’è Amici, poi domani pomeriggio ci sarà anche Verissimo…”, ha detto la conduttrice sul finire di trasmissione.

Gaffe a Mattino 5 di Federica Panicucci

Ovviamente la dimenticanza di Federica Panicucci non è passata inosservata al pubblico a casa, che l’ha fatto subito notare sui social. Ma questa non è stata l’unica gaffe della conduttrice di Mattino 5. Poco prima di dimenticarsi di ricordare l’appuntamento con l’Isola dei famosi 2022, la Panicucci è stata costretta a scusarsi con un suo ospite, a cui non ha potuto dare molto spazio: “Mi perdoni Francesco per la lunga attesa…Oggi in diretta è andata purtroppo così, ma spero di rimediare nei prossimi giorni Francesco…”. La conduttrice ha così invitato l’ospite a tornare nuovamente in trasmissione per del ‘caso Andrea’: “Le chiedo ancora perdono per questa infinita attesa… Se ha piacere di tornare la rinviterei volentieri perché ci sono tante cose che devo chiederle…”.

