Federica Panicucci, gaffe in diretta a Mattino5/ “Quanto dura questo servizio…”

Piccola gaffe della bella e brava conduttrice di Mattino5, Federica Panicucci, durante la puntata di oggi del consueto show mattutino di Canale 5. In studio si parla degli acciacchi della Regina Elisabetta, che ha fatto sapere dei pesanti strascichi post-covid, e viene quindi mandato in onda un servizio di Barbara Montrasio. Ad un certo punto però la stessa clip sfuma e si sente la voce di Federica Panicucci: “Quanto dura questo servizio?”. Dopo di che appare in volto la presentatrice un po’ stupita.

A quel punto la clip è ripresa, e alla sua conclusione la stessa presentatrice ha cercato di fare chiarezza: “Mi stavo domandando quanto durasse questo servizio per essere pronta e tornare da voi”. Federica Panicucci ha quindi dribblato abilmente e da grande esperta e professionista qual è, la questione, riportando poi la trasmissione sui giusti binari. Ovviamente, vista la lunghissima carriera televisiva alle spalle, non è la prima volta che la Panicucci regala qualche gaffe a Mattino5, come quando, recentemente, aveva colloquiato con il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive della clinica San Martino di Genova.

FEDERICA PANICUCCI, GAFFE CON BASSETTI: “IO NON HO LA MAMMA PURTROPPO”

Si parlava dell’utilizzo delle mascherine, e il volto noto di casa Mediaset aveva chiesto al camice bianco genovese se indossasse la mascherina nell’andare a trovare la mamma: “Io la mamma non l’ho più…p erò metterei la mascherina“. Una risposta che ovviamente ha frizzato la Panicucci, che subito dopo, scusandosi, ha ripreso abilmente il discorso.

L’anno scorso, invece, commentando una prova de L’Isola dei Famosi aveva scambiato i programmi. “I finalisti hanno affrontato anche la Prova del Cuoco“, aveva detto, un piccolo lapsus riferito all’ex programma condotto da Antonella Clerici su Rai Uno anni fa. Insomma, qualche piccola gaffe ma nulla di così clamoroso ne trascendentale, e soprattutto Federica Panicucci, con il suo splendido sorriso e le sue note abilità oratorie, ha sempre saputo riprendersi alla grande da qualsiasi scivolone.

