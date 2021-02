Federica Panicucci, incidente domestico/ Dita fasciate a Mattino 5: “Ho avuto…”

Nella puntata di Mattino 5 in onda oggi, martedì 16 febbraio, Federica Panicucci è apparsa in onda con diverse dita delle mani fasciate. La conduttrice è stata vittima di un piccolo incidente domestico. Ma ecco cosa è successo questa mattina su Canale 5. Come sempre la prima parte di Mattino 5 è condotta da Francesco Vecchi, ma non appena è iniziata la parte condotta dalla Panicucci, Raffaello Tonon ha subito notato le fasciature. “Perché mi guardi così?“, ha chiesto la conduttrice all’opinionista. “È una nuova moda?”, le ha chiesto incuriosito. La Panicucci ha quindi spiegato quanto successo: “Vorrei dirti di aver giocato ieri a pallavolo ma non è così… Ho avuto un incidente domestico e dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno. So che non è bellissimo da vedere ma non posso farci niente. Ho avuto momenti migliori”.

Federico Panicucci: dita fasciate per un incidente domestico

Senza entrare nei dettagli Federica Panicucci ha spiegato che è stata medicata dopo aver subito un piccolo incidente domestico. La conduttrice non ha dovuto rinunciare alla conduzione del suo programma, ma ha ammesso di aver avuto giorni migliori e nel corso della diretta è apparsa un po’ dolorante. Dopo la spiegazione della conduttrice, Raffaello Tonon che le aveva chiesto il perché della fasciatura ha detto: “Ciò non incide sulla tua eleganza e bellezza, incide sul nostro umore perché ci dispiace!”. Federica Panicucci conduce Mattino 5 ormai dal 2009, quando prese il posto di Barbara d’Urso al timone della terza stagione. Al suo fianco c’è dal 2016 Francesco Vecchi, che era stato preceduto da Paolo Del Debbio, Claudio Brachino e Federico Novella.



