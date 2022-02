Federica Panicucci, incidente: “Viva per miracolo”/ Foto Tegola colpisce l’auto

Attimi di puro terrore per Federica Panicucci, come ha lei stesso documentato sui suoi profili social, con particolare riferimento a Instagram. In particolare, la conduttrice di “Mattino Cinque” ha documentato con alcuni scatti pubblicati fra le sue Stories la disavventura vissuta nella giornata di oggi, lunedì 7 febbraio 2022, e che avrebbe davvero potuto costarle la vita. Infatti, come vi abbiamo raccontato noi de “IlSussidiario.net” in queste ore, Milano è stata spazzata da un forte vento, che ha arrecato danni nel capoluogo della Lombardia. Tra questi, occorre annoverare anche quelli subìti dall’automobile della presentatrice Mediaset. Ma procediamo con ordine.

La donna ha riferito di essere “viva per miracolo”, in quanto la sua autovettura è stata colpita in pieno da una tegola, che ha incrinato il tettuccio in vetro del suo mezzo, senza riuscire a sfondarlo del tutto. Non è ancora chiaro se Federica Panicucci (come sembra di capire dalle sue parole, ndr) fosse a bordo in quel momento oppure dovesse salire in macchina di lì a poco, ma rimane il grande pericolo corso e che è stato condiviso quasi come sfogo con i follower su Instagram.

FEDERICA PANICUCCI: “TEGOLA MI HA COLPITO IN PIENO”

Le fotografie mostrano la violenza dell’impatto della tegola sul tettuccio di Federica Panicucci, che incredibilmente ha resistito all’impatto e non si è frantumato del tutto, anche se il danno rimane comunque piuttosto evidente. Tuttavia, cosa conta di più è che la presentatrice stia bene e non si sia fatta nulla, potendo così raccontare l’enorme spavento provato.

Le sue parole a corredo delle istantanee diffuse su Instagram, tra le Stories, sono state le seguenti: “Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno. Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo”.

