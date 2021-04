Federica Panicucci lancia Quarto grado ma non va in onda/ Gaffe colossale a Mattino5

Anche oggi Mattino5 è andato in scena e lo stesso farà lunedì di Pasquetta nonostante la festività. Federica Panicucci ha preso il timone della seconda parte dedicandola ancora alla cronaca ma è sul finale che arriva il meglio ovvero una gaffe colossale che ha fatto sorridere tutti sul web e sui social. Ma cosa ha combinato di preciso la conduttrice? Preso posto al centro dello studio insieme al collega Francesco Vecchi, la padrona di casa ha subito preso la parola: “Auguriamo Buona Pasqua a noi non prima di aver ricordato questa sera l’appuntamento con Quarto grado in prima serata su Rete4”. A quel punto tutti e due guardano i loro collaboratori dietro le telecamere con lo sguardo un po’ perso per via di strani movimenti e così Federica Panicucci torna sui suoi passi: “Ah no non c’è? Ritiro quello che ho detto”.

Federica Panicucci lancia Quarto grado ma non va in onda, gaffe a Mattino5

Ma la gaffe a Mattino5 non finisce qua visto che il momento imbarazzante continua con Federica Panicucci ormai finita in uno stretto imbuto: “Non lo so chiedo.. chiedo per un amico, c’è?”. A quanto pare nessuno sa rispondere o forse i segnali che arrivano sono contrastanti tanto che proprio Vecchi poi prova a chiudere: “Io ci provo, se c’è lo guardo altrimenti..”. Le risate tra i due non mancano e a questo punto non rimane che dare appuntamento ai fan a lunedì con una nuova puntata nonostante la Pasquetta: “Noi non festeggiamo, vi teniamo compagnia”. Chi segue Quarto Grado, invece, sa benissimo che il programma non va in onda oggi e che tornerà il 9 aprile prossimo.

Ecco il video del momento:

Grazie per averci seguito anche oggi! Vi auguriamo un buon weekend e una buona #Pasqua! Vi aspettiamo lunedì per passare la pasquetta insieme in diretta 🐣#Mattino5 pic.twitter.com/l27yWqKKhX — Mattino5 (@mattino5) April 2, 2021

