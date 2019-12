Federica Panicucci/ “Marco Bacini? È stato uno tsunami nella mia vita” (Concerto Natale 2019)

Federica Panicucci presenta il concerto di Natale in Vaticano 2019, una serata che sarà allo stesso tempo di musica e di beneficenza. A un passo dall’evento in prima serata su Canale 5, la Panicucci si è raccontata in una lunga intervista a Verissimo dove, oltre a ripercorrere il suo rapporto con il compagno, Marco Bacini, ha parlato del suo modo di affrontare l’appuntamento annuale con i regali di Natale: “A me – ha ammesso la conduttrice di Mattino Cinque – piace essere organizzata. Con lui devi prenotare tre giorni prima, la sera prima, il giorno prima; lui – ha aggiunto la Panicucci parlando di Bacini – è il tipo che i regali di Natale li compra la sera prima alle 7, io i regali di natale li compro a settembre”. Un tipo di organizzazione, quella messa in atto da Federica Panicucci, che coinvolgerebbe non solo i regali di Natale, ma anche le vacanze in famiglia che, a quanto pare, preferisce prenotare con un anno di anticipo.

Federica Panicucci: “I regali di Natale? Inizio a settembre”

In attesa del concerto di Natale in Vaticano, Federica Panicucci ha spiegato nel salotto di Verissimo il metodo infallibile che le consente di organizzarsi con largo anticipo sui regali di Natale e non rischiare di arrivare al periodo più frenetico dell’anno a mani vuote. Fondamentale, in questo senso, l’inizio della sua trasmissione, Mattino Cinque, che a quanto pare segnerebbe l’avvio dei suoi personalissimi preparativi di Natale. “A settembre inizia Mattino cinque – ha spiegato la Panicucci nel salotto di Silvia Toffanin – e a metà settembre inizio a fare la lista di tutti i regali di Natale, tutte le persone a cui devo fare il regalo e anche le ipotesi”. È così che la conduttrice dà il via allo shopping sfrenato in vista del Natale, ma sempre con largo anticipo rispetto ai tempi: “entro metà di ottobre li ho già finiti tutti e alla fine di ottobre – conclude – li incarto”.

Federica Panicucci e il rapporto con Marco Bacini

Da tre anni a questa parte, Federica Panicucci festeggia il Natale non solo con i suoi due figli, nati dal matrimonio con Mario Fargetta, ma anche con il suo compagno, Marco Bacini, al quale è legata da un’affinità senza precedenti. “È stato uno tsunami nella mia vita – ha spiegato nel salotto di Silvia Toffanin – abbiamo cambiato radicalmente le nostre vite per stare insieme”. Dare il via a un nuovo equilibro, dopo il divorzio da Fargetta, non è stato facile ed entrambi hanno dovuto lavorare molto per abituarsi ai nuovi ritmi: “è stato un costruire insieme – ha rivelato la conduttrice di Mattino Cinque – abbiamo costruito la nostra vita tassello dopo tassello”. Oggi, però, il loro rapporto è più forte di ciò che avrebbero mai immaginato: “siamo più complici, su tutti gli aspetti della nostra vita – ha aggiunto la Panicucci – lui non ha segreti, spero, neanche io, ci conosciamo profondamente, passiamo insieme tanto tempo, ci confrontiamo quotidianamente ed è una vita, una quotidianità che io non ricordo di avere mai avuto”.



