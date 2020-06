FEDERICA PANICUCCI/ La morte del papà: “ci siamo detti tutto” (Verissimo)

Federica Panicucci ospite di Verissimo di Silvia Toffanin si racconta a cuore aperto soffermandosi sul rapporto col padre che ha recentemente perso. “Sono restia a raccontare le mie cose, lo faccio solo per te” dice la conduttrice di Mattino Cinque che scoppia in lacrime parlando e ricordando il papà. “Mio padre era un uomo straordinario, mi manca moltissimo, ogni giorno, sempre. Lo penso sempre. Ancora adesso mi viene da piangere” – dice con la voce rotta dall’emozione la conduttrice che confessa a Silvia Toffanin – “qualsiasi cosa bella o brutta mi viene da pensarlo, non credo che supererò mai questa cosa”. Poi la Panicucci sorprende il pubblico raccontando: “la cosa è stata tremenda, velocissima, però quando sai che se ne deve andare qualcuno che ami così profondamente perché ti avvisano e come che in questo dolore enorme ci fosse un regalo: tu hai modo e maniera di dirgli tutto, di non lasciare le cose irrisolte e quindi ci siamo detti tutto, prima di dirci ciao ci siamo detti tutto”. In lacrime la Panicucci rivela: “ero lì non l’ho mai lasciato fino al momento in cui lui è andato. Quando penso a lui penso a quello che ho vissuto e ho avuto vicino diverse persone vicino in questo dramma così duro e difficile”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio=ì)

Federica Panicucci, ospite di Verissimo di Silvia Toffanin

Federica Panicucci sarà tra gli ospiti di questo pomeriggio di Silvia Toffanin: la 52enne conduttrice televisiva con un passato a Radio DeeJay sarà infatti protagonista della nuova puntata di “Verissimo” a pochi giorni di distanza dalla conclusione dell’ultima stagione di “Mattino Cinque” su Canale 5, terminata con un saluto al pubblico che ha fatto pensare a molti che possa trattarsi in realtà di un addio definitivo e non di un semplice arrivederci. Secondo i bene informati nulla di tutto questo ma solo la conclusione di un’annata straordinaria in tutti i sensi a causa dell’emergenza Covid-19 e che ha visto la Panicucci sola in studio: “È la prima volta in undici anni che succede” ha detto, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al successo della trasmissione e dando appuntamento al prossimo 7 settembre, auspicabilmente con la presenza appunto del pubblico e del solito parterre di opinionisti.

FEDRICA PANICUCCI, “MARCO BACINI E’ COSI’ SPECIALE PERCHE’…”

Tuttavia negli ultimi giorni Federica Panicucci è tornata a far parlare di sé non solo per via di alcuni scatti in spiaggia che mostrano come a 52 anni sia molto più in forma e raggiante di tante donne più giovani, ma pure per la sua love story con Marco Bacini, e col quale come ha spiegato tempo fa intende convolare a giuste nozze. L’ex voce di radio DeeJay ha conosciuto l’uomo poco prima che suo padre morisse ed è per questo motivo che il legame tra Marco e Federica è oggi così forte: “Lui è incredibile, mi è stato vicino in uno dei momenti più difficili della mia vita e l’ha saputo fare con garbo” ha raccontato la diretta interessata, spiegando che da allora insieme hanno costruito la loro convivenza un tassello dietro l’altro. Come peraltro testimoniato dall’ultimo scatto apparso sui social che vede la Panicucci e la sua dolce metà assieme a Tremezzo sul lago di Como: “Così speciale #youandme” ha scritto a beneficio dei suoi follower.

