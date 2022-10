Federica Panicucci/ “Mattino Cinque? Amo questo programma, ogni anno come il primo”

Federica Panicucci e il ritorno a Mattino Cinque News

Federica Panicucci ospite della nuova puntata di Verissimo, il talk show di successo condotto da Silvia Toffanin. La conduttrice si racconta tra lavoro e vita privata a pochissimi giorni dal suo ritorno al timone di “Mattino Cinque News”, il contenitore del mattino che da anni conduce con Francesco Vecchi. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni la Panicucci ha raccontato: “sono molto carica, è stata un’estate bella e rigenerante, e quella che ci aspetta sarà una stagione sicuramente bella tosta”. Nonostante siano trascorsi 14 anni dalla sua prima volta a Mattino Cinque, la conduttrice non è affatto stanca, anzi ha precisato: “amo questo programma e ogni anno è come se fosse il primo. Quando mi fermo e mi guardo indietro vedo tanta esperienza e tante cose fatte. È bello!”.

Marco Bacini, compagno Federica Panicucci/ Lei: "un uomo d’altri tempi"

Parlando proprio del programma ha rivelato che non ci saranno novità sostanziali in questa edizione: “ritroverete tutto come lo avete lasciato, anche perché, come si dice, “squadra che vince non si cambia”. Offriremo al pubblico la formula che ha funzionato e che conosce da tempo”.

Federica Panicucci dopo Mattino Cinque News pronta per Back to School

Federica Panicucci parlando sempre di Mattino Cinque News ha parlato anche del collega Francesco Vecchi con cui condivide la conduzione da sette anni. Una coppia televisiva che funziona, anche se in passato non sono mancate delle polemiche poi messe a tacere dai diretti interessati. Sul successo della coppia televisiva, la conduttrice ha detto: “secondo me è il fatto di riuscire ad affrontare gli argomenti in base alle nostre corde. Il programma ha sapori diversi e ognuno di noi fa quello che sente più suo. Il pubblico apprezza il fatto di trovare più argomenti nello stesso contenitore. Chi accende la tv oggi può avere un approfondimento a 360 gradi sui fatti che accadono in Italia e all’estero”.

Mario Fargetta, ex marito di Federica Panicucci/ Affetto, stima e rispetto saldi nel tempo

Dopo Mattino Cinque News prossimamente la Panicucci sarà impegnata alla conduzione della seconda edizione di “Back to School” dopo l’addio a Mediaset di Nicola Savino. “Quando mi è stato proposto non ho esitato un minuto” – ha detto la conduttrice – “conoscevo il programma e lo vedevo con loro, l’ho trovato piacevole, molto fresco e divertente. Ho accettato subito con entusiasmo. Questo sì lo vedranno anche i miei figli, ma senza fare troppo tardi, perché la mattina dopo hanno la scuola”..

LEGGI ANCHE:

Federica Panicucci, strage scampata in spiaggia "È stato un miracolo"/ Auto sfreccia e sbatte: il video shock

© RIPRODUZIONE RISERVATA