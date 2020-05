Federica Panicucci/ Quando le nozze? “Lui, un uomo d’altri tempi” (Verissimo)

Pubblicità

FEDERICA PANICUCCI, PRESTO SPOSA

Federica Panicucci è pronta per le nozze: un annuncio che la conduttrice ha fatto già diversi mesi fa e che presto potrebbe diventare una realtà. Oggi, sabato 9 maggio 2020, Verissimo trasmetterà l’intervista che Federica Panicucci ha rilasciato lo scorso dicembre e in cui ha parlato proprio della sua storia d’amore con Marco Bacini. “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”, ha promesso allora, “lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente”. Il compagno ha nove anni in meno della presentatrice ed è molto geloso, ma tutto questo non ha impedito ad entrambi di diventare il pilastro della vita dell’altro. L’unico punto dolente riguarda la scomparsa del padre della Panicucci: Edoardo è scomparso quasi quattro anni fa e Federica ha fatto in tempo a presentargli il futuro marito. In quell’occasione, papà Edoardo le ha persino detto di non averla mai vista così felice. Federica e Marco del resto stanno insieme da alcuni anni e lui, come ha raccontato Federica in una precedente intervista a Silvia Toffanin, è “Un uomo d’altri tempi”. Clicca qui per guardare il video di Federica Panicucci e Marco Bacini.

Pubblicità

IL PRIMO CONFRONTO CON LA PANDEMIA: “PURE ADESSO HO PAURA”

Federica Panicucci è riuscita ad accompagnare il pubblico italiano anche in questo periodo così difficile. Ritornata alla guida di Mattino 5, la conduttrice di Cecina ha approfittato dello spazio dedicato al suo rotocalco per sottolineare di essere più che sconcertata nel vedere quante persone non hanno compreso che non siamo ancora usciti dall’emergenza sanitaria. “Siamo stati in quarantena, abbiamo fatto sacrifici, con i figli a casa, tutte le attività chiuse”, ha detto, “Ci viene da pensare che tutto quello che è stato fatto sia stato inutile”. Per questo Federica ha deciso di rivolgersi al suo pubblico e ribadire che “La mascherina è l’unico mezzo per proteggerci e proteggere gli altri”. Nei giorni scorsi, la Panicucci ha rivelato a Sorrisi di aver provato un forte spavento all’inizio della quarantena. “Pure adesso ho paura”, ha ammesso, “però l’ansia pian piano lascia il posto alla consapevolezza che davanti a un’emergenza mondiale ciascuno debba fare la sua parte”. Nonostante sia una persona solare, l’isolamento forzato ha spinto la conduttrice a provare un’altalena di emozioni. Soprattutto la sera, il momento più difficile della giornata per lei. “Quando inizia a fare buio e senti ancora di più il silenzio irreale delle strade”, ha aggiunto, “questo fa riflettere. Siamo stati obbligati a fermarci dalla nostra vita frenetica. A casa abbiamo l’opportunità di ascoltare noi stessi, di passare più tempo con i nostri figli”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA