Federica Panicucci ricorda John Peter Sloan/ Commozione a Mattino5: “Da lassù..”

Il popolo della televisione oggi è scosso da un’altra morte improvvisa, quella di John Peter Sloan che a soli 51 anni ha lasciato la sua famiglia, i suoi ragazzi e il mondo della tv lasciando tutti senza parole. La notizia della sua morte è stata divulgata già nella tarda ora di ieri sera quando una serie di amici ne hanno dato il triste annuncio sui social e solo oggi la sua morte è arrivata in tv e, in particolare, a Mattino5 dove Federica Panicucci e Francesco Vecchi, in chiusura, hanno deciso di ricordare l’attore e scrittore che tante volte è stato presente in studio anche nella loro trasmissione. A prendere parola è stata la conduttrice che ha subito rilanciato: “Ci vediamo domani ma non prima di aver ricordato un amico di Mattino5, John Peter Sloan, che da ieri sera ci saluta da lassù, ciao John”.

FEDERICA PANICUCCI RICORDA JOHN PETER SLOAN A MATTINO5

La commozione è palpabile perché mentre Federica Panicucci continua a ricordare che l’attore è stato spesso ospite da loro “è un amico di Mattino5”, Francesco Vecchi ha la voce rotta dalla commozione e continua a nominare l’attore ricordando soprattutto la sua morte improvvisa avvenuta a soli 51 anni. Al momento i due conduttori non hanno aggiunto altro ma non è detto che nella puntata di domani, magari, non si torni ancora a parlare del volto pulito e simpatico del “lord” inglese che è sbarcato in tv conquistando tutti noi in un’epoca un po’ diversa e meno urlata, questo è sicuro.



