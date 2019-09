Federica Panicucci ricorda Nadia Toffa a Mattino5/ Video: “Sono molto commossa”

Conto alla rovescia già finito per Federica Panicucci che oggi è tornata sul piccolo schermo della Mediaset per una nuova edizione di Mattino 5 non prima di aver fatto una dedica speciale all’amica Nadia Toffa: “Non posso che ricordare un’amica, la vediamo qua, Nadia Toffa. Scusatemi sono molto commossa nel ricordare Nadia, faccio fatica… Ancora oggi si fa fatica a credere che sia successo davvero. Non si è mai nascosta e questo l’ha sempre fatta sentire vicina a noi”. La trasmissione è andata avanti dopo questo attimo di commozione soprattutto dopo che Alessandro Cecchi Paone è arrivato in suo aiuto: ““Ha aiutato migliaia e migliaia di persone che si trovano nella sua stessa situazione””. Clicca qui per vedere il video del momento. Le vacanze sono quindi finite per la timoniera storica della trasmissione di Canale 5, abituata ormai da anni a puntare la sveglia alle 5:40 per poter andare al lavoro. Non le pesa di sicuro fare una levataccia del genere, confessa a Sorrisi: “Mi sembra di avere più vita da vivere”. La Panicucci non si concede di dormire troppo nemmeno quando si trova in viaggio, tanto che di solito si alza verso le 8 oppure le 9 del mattino. “Mi piace fare una colazione abbondante, con calma”, aggiunge, “mentre la sera non faccio molto tardi”. Da ragazzina invece dormiva di più, “mi svegliavo a mezzogiorno”, confessa. Anche perchè non aveva alcun interesse a raggiungere presto la spiaggia. Uno dei motivi delle sue attuali levatacce è legato anche ai figli, al fatto che i due piccoli di casa devono andare a scuola. Sofia e Mattia Fargetta si svegliano con la mamma mezz’ora prima, “e c’è molta agitazione, dormono poco e sono emozionati”, svela Federica parlando del primo giorno di scuola dei suoi cuccioli.

FEDERICA PANICUCCI HA RITROVATO IL SORRISO

Il silenzio è uno dei segreti di Federica Panicucci, che non ama troppo il rumore subito dopo il suono della sveglia. Solo pace e tranquillità, leggere il giornale, bere un caffè, fare una colazione lunga. “Positivo, sempre. Sono una giocherellona”, racconta a Sorrisi parlando del suo umore appena sveglia. Durante la notte invece fa tanti sogni, ma la conduttrice di Mattino Cinque dimentica tutto non appena apre gli occhi. E poi di corsa in auto, ad accompagnare i figli a scuola e raggiungere gli studi televisivi per la puntata in diretta. In quel momento, in auto, ama invece ascoltare musica pop oppure rock. La domenica è una giornata speciale anche per la Panicucci, che preferisce prendersi cura di se stessa, seguire i bisogni del suo corpo e stare lontana dal telefono. “Una donna truccata è per tutti, quella svegliata da Morfeo soltanto per pochi intimi”, sottolinea, anche se personalmente crede che la bellezza femminile sia maggiore appena si aprono gli occhi. Intanto tutto tace sul fronte matrimonio, anche se il suo rapporto con Marco Bacini è di sicuro forte. Federica è riuscita a sopravvivere alla rottura del suo matrimonio con Mario Fargetta, il padre dei suoi due bambini, ed ha trovato un nuovo equilibrio. “Il segreto sta nell’ascoltarsi”, dice a Il Corriere della Sera, “non rassegnarsi a situazioni che non ti fanno più stare bene”.

