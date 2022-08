Federica Panicucci, strage scampata in spiaggia “È stato un miracolo”/ Auto sfreccia e sbatte: il video shock

Federica Panicucci, spavento in spiaggia: auto sfreccia e sbatte contro le cabine

Immagini shock quelle pubblicate da Federica Panicucci oggi sul suo profilo Instagram. La conduttrice di Mattino 5 ha raccontato un episodio molto grave accaduto nella zona delle cabine della spiaggia di Forte dei Marmi dove da anni trascorre parte delle sue vacanze estive. Un incidente che avrebbe potuto essere una vera e propria strage quello che è accaduto quando un’auto è improvvisamente sfrecciata, sfondando le recinsioni e rischiando di uccidere qualcuno.

“Questo è quello che è accaduto ieri all’ora di pranzo al mio bagno di Forte dei Marmi”, ha scritto la Panicucci al fianco delle immagini di quello che sarebbe potuto essere un brutto incidente. Nel video, mostrato da più angolazioni, si vede un’automobile sfrecciare in strada ed entrare poi nella zona indicata dalla Panicucci senza mai frenare, gettando all’aria anche la recinzione e impattando sul finale le cabine della spiaggia.

Federica Panicucci e l’incidente shock: “Poteva essere una strage”

“Un’auto a tutta velocità ha sfondato le recinzioni e le cabine ed è entrata in spiaggia“, ha scritto infatti Federica Panicucci, definendo le immagini “Impressionanti”. La conduttrice, scossa dall’accaduto, ha poi rivelato che, fortunatamente, non ci sono state vittime in questa corsa folle e senza freni, ma che le cose avrebbero potuto prendere una piega ben diversa: “È stato un miracolo. Poteva essere una strage”, ha fatto notare infine la conduttrice di Canale 5. Un momento, dunque, di grande paura che per fortuna non ha visto vittime.

