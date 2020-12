Federica Panicucci Vs Avvocato Malmusi/ “Festini di s*sso e droga? Doveva dircelo..”

Ormai è diventato un volto noto per gli appassionati di Mattino5 che spesso l’hanno presa di mira per via delle sue frasi poco carine nei confronti delle ragazze protagoniste delle feste a base di sesso e droga in scena a Terrazza Sentimento o Villa Inferno. Lei è l’avvocato Malmusi e anche oggi è ospite di Mattino5 ma questa volta con un ruolo diverso visto che sembrerebbe implicata in alcune feste molto simili. A prendere la parola è Federica Panicucci che subito rilancia: “Avvocato vorrei fare chiarezza su notizie che la riguardano e che parlano di lei come implicata in un giro di festini a base di droga e sesso che si sarebbero tenuti nel suo studio legale, è così?”. A quel punto è la Malmusi che risponde confermando in parte queste voci e spiegandone anche la motivazione. In particolare, l’avvocato asserisce: “Sesso assolutamente no, non ne ho avuto contestazione, per quanto riguarda l’altra questione… due praticanti del mio studio mi hanno denunciato non appena io le ho mandate via dal mio studio in malo modo quando ho scoperto della vita che conducevano, mi hanno accusato di fatti vergognosi. C’è un procedimento penale in corso, io sono serena, quando ho appreso di essere indagata mi sono subito prodigata per fare esami di sangue e urina per trovare tracce di cocaina”.

Federica Panicucci Vs Avvocato Malmusi indagata per un giro di festini a base di droga e s*sso

A questo punto la conduttrice Federica Panicucci la incalza chiedendole se ha mai fatto uso di droga citando un articolo con alcune dichiarazioni rese in Tribunale parlando di uso di stupefacenti in un momento difficile. La Malmusi a questo punto smentisce e ai microfoni di Mattino5 spiega: “Articolo spazzatura, non ho mai reso questa dichiarazione, lo nego e sono contraria all’uso di droga, ho sofferto in silenzio fino ad oggi e anche io querelerò tutti quelli che cercano di avvicinarmi alla droga”. A questo punto Federica Panicucci le fa notare che l’hanno spesso invitata e non ha mai detto di queste cose e avrebbe dovuto dirlo soprattutto alla luce delle sue affermazioni di queste settimane.

Ecco il video del momento:

Festini di droga e sesso nello studio legale dell’avvocato Malmusi? In diretta a #Mattino5 la versione dell’avvocato coinvolto pic.twitter.com/wG0iYXcgCu — Mattino5 (@mattino5) December 3, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA