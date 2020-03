Federica Panicucci Vs Paolo Brosio/ “Puoi pregare a casa tua! Sei intelligente dai..”

Chi c’è più infuriato di Paolo Brosio in questi giorni? Il giornalista continua ad inveire contro tutto e tutti, anche contro la Cei, rea di aver preferito chiudere le Chiese e dire no alle messe. Già nei giorni scorsi lo abbiamo sentito inveire contro tutti per queste misure restrittive e, soprattutto, per via della chiusura delle piscine dell’acqua di Lourdes che non saranno accessibili ai fedeli. Oggi Federica Panicucci lo ospita in collegamento e le cose non vanno meglio e la rissa è dietro l’angolo: “Quindici giorni fa erano state chiuse le piscine dell’acqua di Lourdes, acqua che la Madonna ci ha donato, quella che serve per affrontare le malattie che la scienza non riesce a curare, mi sembra strano che vengano chiuse, mi sembra mancanza di fede. Adesso il presidente della Cei ha lasciato le Chiese senza la possibilità di fare messa. Ora io vivo in Versilia, lo sai, la mattina ci sono solo due persone a messa su una chiesa larga mille metri, poi le sale bingo sono aperte, bar aperti, centri commerciali aperti. Uno chiede la possibilità di partecipare a messa seguendo le regole e rispettando le istruzioni sanitarie dando la possibilità a chi crede in Dio“.

FEDERICA PANICUCCI SBOTTA CONTRO PAOLO BROSIO

La questione si fa complicata quando Paolo Brosio continua a ribadire che tutti dovrebbero andare a messa per pregare in Dio, l’unico che può salvarci, ma Federica Panicucci non ci sta e sbotta: “Paolo vedi che puoi pregare anche a casa mica devi andare per forza a messa. Anche il Papa ha fatto la messa in streaming”. Inutile dire che Alessandro Cecchi Paone ha subito inveito contro il collega chiamandolo all’ordine e ringraziando la Cei che, per una volta, ha fatto una cosa buona e lungimirante arrivando addirittura prima del Governo ma inutile dire che Paolo Brosio non ci sta.

