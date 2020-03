Federica Pellegrini 200 sl, annullata diretta Instagram/ “Sono stata bloccata”, ma il web approva al 98%…

Federica Pellegrini ha dovuto rinunciare all’idea di trasmettere i suoi 200 sl di allenamento in diretta Instagram. La campionessa di nuoto continua ad allenarsi: essendo naturalmente “atleta di interesse nazionale” può farlo, sebbene le Olimpiadi di Tokyo 2020 siano seriamente in pericolo e nonostante le preoccupazioni per la famiglia in tempo di Coronavirus, in particolare per il fratello Alessandro che si trova per lavoro a Londra. Tuttavia Federica Pellegrini aveva escogitato sui social una novità che aveva fatto piacere a tutti i suoi follower e in generale agli appassionati di nuoto che in queste settimane sono in crisi d’astinenza: martedì aveva simulato i 100 metri degli Assoluti, con batterie al mattino e finale al pomeriggio, oggi si sarebbe dovuto replicare sempre in diretta Instagram ma con i 200 sl, la sua gara più amata, quella dei trionfi più belli ai Mondiali e alle Olimpiadi e nella quale Federica Pellegrini vuole lasciare il segno anche a Tokyo, che siano Giochi regolarmente in estate oppure rinviati più avanti.

FEDERICA PELLEGRINI 200 SL, NIENTE DIRETTA INSTAGRAM: DIRETTIVA DALL’ALTO

Come già accennato però non ci sarà una diretta streaming video dei 200 sl con Federica Pellegrini: sull’account Instagram ufficiale della campionessa del Mondo in carica dei 200 sl, che è @kikkafede88, oggi non vedremo nulla e Pellegrini ha spiegato perché in una storia sempre sullo stesso social network ieri sera. Dopo i 100 erano arrivate critiche da chi giudicava inopportuno trasmettere in diretta attività sportive in giorni nei quali si dibatte se per le persone comuni sia lecito svolgere qualsiasi genere di attività fuori casa. Federica Pellegrini aveva lanciato un sondaggio al quale il 98% dei follower aveva risposto in favore della diretta, ma poi è arrivato uno stop e la Divina del nostro nuoto ha dovuto rinunciare all’idea, parlando di “cause di forza maggiore” con richiesta dall’alto (“Sono stata bloccata”), annunciando che non ci saranno nemmeno video o foto pubblicate a breve. Non potremo dunque seguire questo allenamento in forma di simulazione degli Assoluti primaverili, che sono saltati naturalmente a causa del Coronavirus. Federica Pellegrini continua comunque ad allenarsi regolarmente pur con tutte le precauzioni del caso (“Faccio casa e piscina, piscina e casa”) e aveva saputo trovare un modo per rendere più divertenti e coinvolgenti questi giorni in piscina nuotando verso un’Olimpiade che non si sa al momento nemmeno quando sarà.



