Federica Pellegrini, addio al nubilato in Puglia/ Prima del sì con Matteo Giunta…

Federica Pellegrini, addio al nubilato in Puglia

E’ un momento sentimentalmente magico per Federica Pellegrini che, come ha confermato ai microfoni di Verissimo, coronerà presto il suo sogno d’amore con il fidanzato Matteo Giunta. Il matrimonio, inizialmente fissato per il 2023, sarà celebrato in estate e sarà una grande festa d’amore a cui parteciperanno amici e parenti della coppia. In vista del fatidico sì, la Pellegrini ha deciso di festeggiare il suo addio al nubilato con le amiche trascorrendo qualche giorno in Puglia.

Con la Pellegrini sono partite Alice Mizzau, Chiara Masini Luccetti, Sara Franceschi, Martina Carraro, Laura Letrari che saranno anche le damigelle della regina del nuoto italiano che, dopo aver collezionato una miriade di medaglie, è pronta realizzare il suo sogno d’amore. Sorridente, felice e innamorata, la Pellegrini, insieme alle amiche, si è divertita in vista del suo giorno più importante.

Spensierata e felice, Federica Pellegrini, per il suo addio al nubilato ha scelto di raggiungere la Puglia con le amiche che ha scelto di avere al proprio fianco anche nel giorno del matrimonio con Matteo Giunta che si avvicina sempre di più. La regina del nuoto italiano pronuncerà il fatidico sì la prossima estate e, per lei, potrebbe esserci anche una dolce sorpresa.

Un pancino sospetto è apparso sotto il costume della Pellegrini facendo sognare i fan che sperano di vedere presto il frutto dell’amore di Federica e Matteo Giunta. La coppia che ha vissuto per un lungo periodo la storia in segreto continua così i preparativi del matrimonio che sarà tra i più attesi della prossima estate.

