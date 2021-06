Federica Pellegrini/ Addio al nuoto e nozze con Matteo Giunta? Annuncio dopo l’estate

Nelle scorse settimana Federica Pellegrini ha annunciato il suo addio al nuoto. La “Divina” non lascerà la vasca alle Olimpiadi di Tokyo, ma dopo l’International Swimming League, in programma a Napoli dal 26 agosto al 30 settembre: “Volevo chiudere con l’Olimpiade di Tokyo, ma c’è questa opportunità e mi piace l’idea di chiudere a Napoli”, ha confessato la campionessa. Sono passati 17 anni dall’esordio ad Atene 2004, quando vinse l’argento (per soli 19”) e divenne la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico. In vista dei prossimi impegni, Federica Pellegrini si allena quotidianamente in vasca, dalle 8 alle 11 del mattino, al Centro Federale Castagnetti di Verona. Al suo fianco c’è sempre Matteo Giunta, suo allenatore e suo compagno. La campionessa non ha mai ufficializzato la relazione con Giunta, cugino del suo ex Filippo Magnini, anche se i due convivono da tempo.

Ma stando a quanto riportato dal settimanale “Oggi”, Federica Pellegrini ha già dei progetti per il futuro, fuori dalla vasca. Un amico della coppia ha detto alla rivista che dopo l’estate ci sarà un annuncio: la “Divina” renderà pubblica l’unione con Matteo Giunta o annuncerà le nozze? D’altronde, già lo scorso anno, la Pellegrini aveva ammesso di vuole mettere su famiglia dopo le Olimpiadi di Tokyo, inizialmente in programma nel 2020. “Questa volta dire addio al nuoto è stato difficile, ma naturale per Federica. È un ritiro ponderato e conquistato che arriva al momento giusto, anche se doveva essere l’anno scorso. Credo che a 32 anni sia faticoso stare ogni giorni in acqua”, ha detto la madre Cinzia a “Oggi”. La signora Pellegrini è contenta di poter avere finalmente la figlia vicina e ha ammesso di voler diventare nonna: “Nipoti? E chi lo sa, prima o poi… io ci spero”.

