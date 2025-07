Una vittoria epocale per scaraventare il più lontano possibile quella parentesi che ha alimentato discussioni mediatiche e certamente sofferenza per il diretto interessato; Jannik Sinner 2 giorni fa ha conquistato la vittoria di Wimbledon 2025, prima volta per un tennista italiano ed è dunque un motivo d’orgoglio che vale il triplo. C’è la soddisfazione della vittoria, la rivalsa dopo lo stop di 3 mesi per il caso doping e ovviamente l’orgoglio di esser riuscito ad avere la meglio dove nessun azzurro, in 148 anni di storia del tennis, ci era mai riuscito. Eppure, un evento sportivo così eclatante può non scardinare le idee di qualcuno, come dimostrato dalla querelle social delle ultime ore con protagonista Federica Pellegrini.

Sinner vince Wimbledon: la reazione dei principini della Royal Family fa il giro del web/ "Tifavano Alcaraz"

La campionessa di nuoto, come racconta Sportmediaset, aveva alluso ad un trattamento “di favore” per Jannik Sinner per il caso Clostebol in quanto al primo posto nel ranking mondiale del tennis. I fan del numero 1 del tennis si sono dunque riversati sui profili social della campionessa di nuoto quasi chiedendo a gran voce un dietrofront rispetto alle dichiarazioni su Sinner con annessi complimenti per il trionfo a Wimbledon 2025.

Jannik Sinner vincitore Wimbledon 2025/ Golarsa: "Livello da perfezione, è un successo storico" (esclusiva)

Federica Pellegrini, non basta Wimbledon 2025 per farle cambiare idea su Jannik Sinner e il caso doping

“Vediamo se sei abbastanza umile da fargli i complimenti e chiedere scusa”, questo uno dei commenti – riportato da Sportmediaset – all’indirizzo di Federica Pellegrini dopo la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon 2025. Parole che non sono passate inosservate alla diretta interessata che senza pensarci due volte ha deciso di replicare in maniera anche piuttosto netta e perentoria.

“Non solo sono umile ma soprattutto coerente”, ha replicato Federica Pellegrini ai fan di Jannik Sinner, per poi aggiungere: “Voi state molto male!” a chi forse si è espresso in maniera forse fin troppo eccessiva chiedendole in maniera ironica come stesse il suo “fegato” dopo lo storico trionfo di Sinner. Insomma, la campionessa di nuoto non si smuove dalle sue posizioni e la vittoria di Wimbledon 2025 da parte del numero 1 del tennis mondiale non sembra scardinare le sue convinzioni sul caso doping.

Sinner campione di interazioni sul web dopo Wimbledon/ Indagine SocialCom: "Calcio battuto 20 a 1"