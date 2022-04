Federica Pellegrini, carriera e record/ Vittorie in Olimpiadi, Mondiali ed Europei

Federica Pellegrini, tutte le Olimpiadi vinte e i record

Nel corso della sua lunga carriera Federica Pellegrini ha vinto in totale 247 medaglie. Era il 17 agosto 2004 il giorno in cui la nuotatrice veneziana rivelò al mondo la sua classe. Nei 200 stile libero olimpici di Atene, aveva da poco compiuto 16 anni e si prese una medaglia (d’argento), rompendo un digiuno che per l’Italia durava da ben 32 anni. In quell’occasione diventò anche la più giovane azzurra a salire sul podio individuale alle Olimpiadi. Fu l’inizio di qualcosa di meraviglioso, di inatteso, di inedito. Una cavalcata senza soluzione di continuità, condita da un totale di 2 medaglie olimpiche, 11 mondiali e 15 europee. Resistendo alla concorrenza di tre generazioni di avversarie, tra qualche ombra e innumerevoli luci.

Federica Pellegrini, il record ancora imbattuto di Roma 2009

Da quella volta, Federica Pellegrini ha partecipato ad altre tre edizioni dei Giochi olimpici, nove Mondiali, sette Europei, tra le altre cose. Infrangendo per 11 volte un record del mondo, 9 in vasca lunga e due in vasca corta. La prima a Melbourne 2007, naturalmente nei 200 stile libero, superando l’idolo Van Almsick. E poi due volte in un giorno, l’11 agosto 2008, nell’assalto all’oro olimpico a Pechino. Un tempo abbassato fino all’1’52”98 realizzato nella trionfale edizione iridata di Roma 2009, un crono che rimane ad oggi imbattuto. Nella stessa occasione fu anche la prima donna a scendere sotto il muro dei 4 minuti nei 400 stile libero (3’59”15), un primato in grado di resistere cinque anni. Le doppiette consecutive 200-400 tra Roma e Shanghai 2011 hanno fatto di lei la prima nuotatrice in grado di compiere l’impresa.

