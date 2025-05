Simbolo dello sport italiano, una delle atlete più amate di sempre, eterna ragazza del nuoto, Federica Pellegrini è una delle grandi sportive più amate di sempre, una delle figure che ha contribuito a portare alto il nome dell’Italia nel mondo e lo ha fatto appunto nel nuoto, vincendo medaglie importantissime tra Europei, Mondiali e Olimpiadi. Traguardi straordinari che l’hanno resa uno degli idoli degli italiani. Ma chi è e cosa sappiamo della vita di Federica Pellegrini, tra vasche da nuoto e fuori dall’acqua? Sin da piccola, i genitori la avvicinano allo sport iscrivendola a nuota quando aveva solo 7 anni non immaginando che quello sport le avrebbe cambiato la vita.

Dopo le prime gare e i primi successi arrivati durante l’adolescenza, Federica Pellegrini non si è più fermata collezionando una medaglia dopo l’altra, battendo un record dopo l’altro e diventando la regina del nuoto italiano. Un grande sacrificio da parte sua e da parte dei suoi genitori, che l’hanno dovuta lasciare andare via da giovanissima.

Federica Pellegrini oggi: la vita in accedamia

“Accompagnavamo lei e il fratello in piscina perché il nuoto è uno sport che fa bene” ha raccontato la mamma di Federica Pellegrini, spiegando dunque che tutto era cominciato come un gioco. Solamente più avanti, scoperto il grande talento di Federica, la famiglia ha capito che il suo poteva diventare un mestiere. Andare via di casa da giovanissima per gareggiare e allenarsi sempre più ad alto livello non è stato facile per Federica e la sua famiglia, che però ha fatto sacrifici per arrivare ia livelli ai quali è arrivata. Nel 2024 c’è stato anche modo di scoprire un lato inedito di Federica Pellegrini, con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, dove è arrivata seconda.

Oggi, tuttavia, Federica Pellegrini continua a dedicarsi al nuoto ma sotto una forma diversa. Tutto il suo passato da campionessa, tutto ciò che ha imparato lo mette a disposizione dei suoi allievi della sua accademia. “Il mio passato, gli insegnamenti che ho ricevuto, la mia vita….. il vostro futuro”, scrive nella didascalia di un video che mostra cosa accade durante un allenamento in accademia.