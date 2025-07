Federica Pellegrini e la nostalgia: "A volte vorrei tornare a nuotare, ma sarei felice solo la prima settimana"

Federica Pellegrini spiazza i suoi fan. La Divina torna a parlare e lancia nuovi segnali d’amore allo sport che l’ha resa un’icona in tutta Italia. In una intervista concessa a La Gazzetta dello sport, Federica Pellegrini si è aperta senza filtri, parlando anche del suo rapporto con il nuoto e la voglia di tornare alle gare. “C’è sempre quella voce che mi dice “ok se ti rimetti a nuotare da domani chissà per Los Angeles”, ma non sarà così. Matteo mi dice: “Se cominciassi ad allenarti domani, in 2 anni ti qualifichi”.

Delitto di Garlasco, De Rensis: "Nuova indagine è scomoda"/ "Se viene trovato Ignoto 3, Alberto Stasi esce"

Sarei felicissima la prima settimana, poi no. A 39 anni, i giovani magari pensano: cosa fa questa, che palle!” le sue parole riguardo alla possibilità di tornare in vasca. Un sogno destinato a rimanere tale, visto che Federica Pellegrini sa che nel profondo non è quello che vorrebbe davvero. Chissà che in vista del futuro non possa cambiare qualcosa, anche se Federica Pellegrini sa bene cosa la attende.

Scaletta concerto Lazza a Salerno, 24 luglio 2025/ Possibile ordine dei brani: da "Molotov" a "Cenere"

Federica Pellegrini e la carriera in tv

Piuttosto che immaginarla ancora una volta in vasca, Federica Pellegrini è più facile da pensare come madre a tempo pieno, o al massimo come personaggio televisivo, visto che la fortunata esperienza a Ballando con le stelle da Milly Carlucci potrebbe averle spalancato nuove opportunità e porte davanti. Vedremo cosa ci sarà nel futuro di Federica Pellegrini, che riesce comunque a destreggiarsi tra la nostalgia della piscina e la sua vita attuale.

“È stato più difficile quando mi sono ritirata nel 2021, per il buco che si è creato, ma le ragazze si stanno assestando, ora abbiamo buone staffette” ha raccontato la Divina riguardo al ricambio generazionale nel nuoto che piano piano sta iniziando a mettere in mostra dei talenti importanti anche per il post Federica Pellegrini.

Stefano De Martino corteggia Rocio Munoz Morales dopo la rottura con Raoul Bova?/ Lo scoop: “Lui la invita…”