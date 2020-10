Federica Pellegrini (col Covid) porta la mamma a fare il tampone/ Bufera sui social

Federica Pellegrini nel mirino del popolo del web. Risultata positiva al coronavirus, la campionessa di nuoto sta osservando il periodo di isolamento previsto, ma nel suo “diario della quarantena” su Instagram ha dichiarato di essere uscita di casa per accompagnare la madre a fare il tampone. Un dettaglio che non è passato inosservato a nessuno e che ha fatto scattare grandi polemiche. Ovviamente, ad un persona risultata positiva al Covid-19 non è consentito uscire di casa al settimo giorno di quarantena.

Ma Federica Pellegrini ha precisato di essere stata autorizzata dall’Asl: «Ho accompagnato mia madre a fare il tampone con la distanza e con la mascherina, perché lei non ha mai guidato a Verona. Per chi è pignolo, giustamente in questo periodo, dico che sono una persona molto responsabile e disciplinata». La nuotatrice ha spiegato: «Non mi sono svegliata la mattina decidendo di uscire, ma sono stata autorizzata dalla dottoressa dell’Asl, quindi è tutto sotto controllo».

Sul caso di Federica Pellegrini è intervenuto anche Matteo Bassetti a Storie Italiane: «Io credo che sia stata autorizzata. Ci sono questi drive through dove arrivi con la macchina e ti fanno il tampone. Io immagino che siccome la Pellegrini è convivente con la mamma, credo sia stata autorizzata ad andare con l’automobile direttamente al posto. È chiaro che non è stata autorizzata per andare a mangiare la pizza o per andare al supermercato, ma qui si tratta di rimanere confinati all’interno dell’abitacolo».



