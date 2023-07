Federica Pellegrini, curve sospette al mare con Matteo Giunta/ Lo scoop di Chi: è incinta?

Federica Pellegrini, rotondità sospette in vacanza con Matteo Giunta: è incinta?

Le voci degli ultimi giorni su una possibile gravidanza di Federica Pellegrini si fanno sempre più insistenti e, ora, sembrano quasi una dolce conferma. Ad aggiungere nuovo pepe al gossip del momento è il settimanale Chi, che ha dedicato alla Divina del nuoto e al marito Matteo Giunta la copertina del nuovo numero. E il titolo è quantomai emblematico: “Il nostro amore si fa in tre“. Sebbene la coppia non si sia ancora espressamente pronunciata sul delicato argomento, sembra che nella loro vita stia per arrivare un bebè.

Le immagini pubblicate dalla rivista mostrano la coppia più affiatata ed innamorata che mai. Nelle acque di Ponza, i due si concedono qualche giorno di vacanza e qualche bagno di sole e di mare. E, come mostrano le foto, sembra che le rotondità della campionessa siano più accentuate che mai. Le forme morbide e il pancino pronunciato sono gli indizi di una possibile gravidanza, non ancora ufficializzata ma che sembra essere sempre più una dolce realtà.

Federica Pellegrini, tutti gli indizi di una possibile gravidanza

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno trascorso le vacanze a Ponza, al mare, dove hanno anche fatto un giro al largo sulla barca di Giovanni Malagò. E, assieme a loro, anche la piccola Beatrice, una delle nipotine del presidente del Coni, figlia di Vittoria Malagò e di Luca Lucheschi, come riporta sempre Chi. La coppia regala alla piccolina qualche ore di totale spensieratezza tra tuffi, bagni in acqua e tanti abbracci: sono prove tecniche in vista dell’arrivo di un figlio nella loro vita?

Le conferme, dunque, si fanno sempre più insistenti. Le foto di Chi arrivano dopo un ulteriore clamoroso indizio arrivato tramite social direttamente dalla Pellegrini stessa. La Divina, infatti, ha di recente condiviso su Instagram una foto assai emblematica che ritrae un foglio di panno carta, delicatamente poggiato sotto una tazza di caffè, con la scritta: “Amori miei, buongiorno. Torno presto“. Un messaggio mattutino lasciato da Matteo Giunta, ma perché al plurale? Chi è il secondo destinatario del messaggio, oltre alla sua Federica? L’ipotesi di un bebè in arrivo, dunque, è sempre più una certezza.

