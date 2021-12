Federica Pellegrini dopo la carriera sportiva/ Un futuro in televisione?

Federica Pellegrini dopo essersi ritirata dalle scene dello sport agonistico ha annunciato il suo matrimonio con il suo fidanzato e allenatore Matteo Giunta. La storia tra i due è sempre stata tenuta nascosta da entrambi fino a quando Federica non ha smesso di essere un’atleta.

La sua storia con Matteo Giunta è iniziata dopo la fine della storia con Filippo Magnini, cugino di Giunta e adesso che la sua carriera agonistica è terminata la donna non smette di avere mille progetti, soprattutto uno che l’aspetta: La televisione. Aldo Grasso su Oggi ha spiegato che la donna potrebbe avere un ruolo concreto all’interno del mezzo televisivo perché “In tv tutti hanno un futuro, il piccolo schermo non è selettivo come una piscina, dove devi essere il migliore”.

Federica Pellegrini, un futuro da presentatrice?

Dalla sua Federica Pellegrini ha la bellezza, definita da Grasso “Un vantaggio non da poco”. Inoltre, ha spiegato come l’ex nuotatrice sia in grado di reggere bene la telecamera, anche se ancora: “Deve imparare il mestiere, e a modulare la voce che non controlla ancora alla perfezione”, ma nonostante questo Grasso è convinto che “Possa ambire anche a un ruolo meno defilato di quello che ricopre oggi”.

Ad oggi il rapporto tra Federica Pellegrini e la televisione procede a gonfie vele con il suo ruolo di giudice a Italia’s got talent a cui partecipa dal 2019, quando ancora la sua carriera da sportiva non era finita del tutto, chissà se in futuro l’ex nuotatrice riuscirà a ricoprire ruoli più importanti all’interno del piccolo schermo, magari come presentatrice…

