Federica Pellegrini e Angelo Madonia: cosa sta accadendo nella coppia di Ballando con le stelle 2024

Tra le coppie che sperano di conquistare almeno la finale di Ballando con le stelle 2024 c’è sicuramente quella formata da Federica Pellegrini e Angelo Madonia. Arrivata sulla pista di Raiuno in punta di piedi, puntata dopo puntata, Federica Pellegrini sta sorprendendo tutti con le sue esibizioni. Dopo essersi allenata per anni per scrivere pagine della storia del nuoto mondiale, la Pellegrini si allena duramente per non sfigurare sulla pista di Ballando potendo contare sull’aiuto di un maestro d’esperienza come Angelo Madonia.

Tra il maestro e la concorrente si instaura un rapporto di fiducia e amicizia, ma stando ad un’indiscrezione di Gabriele Parpiglia, pare che non sia effettivamente così tra la Pellegrini e Madonia. Tra i due, infatti, ci sarebbero malumori nati sin dalle prime settimane di allenamento.

Federica Pellegrini e Angelo Madonia: lo scoop di Gabriele Parpiglia

“Malumori nella coppia. Federica si è ritrovata tra le braccia di un maestro nervoso e con l’umore sotto le scarpe” . fa sapere Gabriele Parpiglia. “Madonia ha passato le prime settimane a chiamarla “Pellegrini” e mai Federica – ha spifferato ancora Parpiglia – Angelo per amore della sua dama (la Bruganelli, ndr) pensava di non suscitare gelosie ma così facendo ha creato tensione e mostrato poca professionalità nei confronti della sua allieva. E la nostra Divina ha scelto di ballare e non reagire, rovinando la sua avventura a Ballando con le Stelle che tanto le piace”.

Ad aumentare i malumori sarebbero state alcune dichiarazioni di Sonia Bruganelli che, a Domenica In, avrebbe lasciato intendere che la relazione con Madonia sarebbe in crisi: “Devo ancora capire cosa voglio davvero per evitare di fare soffrire gli altri. Non so quale sarà il mio futuro, ma vorrei essere un punto di riferimento per i miei figli», ha detto.