Federica Pellegrini è incinta?/ La foto in costume mostra un pancino ‘sospetto’…

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Manca ormai pochissimo alle nozze che verranno celebrate a fine agosto e intanto i due fidanzatini si godono una serena vacanza in Sicilia, tra una visita alla Valle Dei Templi di Agrigento e una passeggiata romantica al centro storico di Sciacca. Di certo non può mancare un tuffo in piscina per la Divina, nonostante la temperatura dell’acqua non sia ancora adatta ad una nuotata all’aria aperta.

Fatto sta che proprio questo tuffo in piscina è servito ad infiammare il web e a portare qualcuno a sospettare che la Pellegrini sia celando un ‘dolce’ segreto. Negli scatti pubblicati su Instagram, Federica indossa un costume verde e si prepara a tuffarsi e la posizione assunta lascia intravedere un pancino appena accennato ma ‘sospetto’.

Federica Pellegrini in dolce attesa?

Inutile dire che c’è chi ha subito lanciato l’ipotesi di una gravidanza per Federica Pellegrini che, d’altronde, non ha mai nascosto il desiderio di avere un figlio. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, la Divina aveva confessato che le piacerebbe se sua figlia diventasse un giorno una nuotatrice e seguisse, dunque, le sue orme: “Spero che con i geni buoni dell’una e dell’altro, qualcosa di buono penso uscirà”. Chiaro che al momento si tratta di un gossip che non trova alcuna conferma dai diretti interessati, chissà però che non sia presto proprio Federica a dare il lietissimo annuncio ai suoi follower.

