Federica Pellegrini è incinta?/ Lei smentisce: “La verità la sa solo il barista”

Federica Pellegrini svela di non essere incinta: ecco la verità!

Dopo le nozze con Matteo Giunta e una strepitosa vacanza alle Maldive, è scoppiato il gossip secondo cui Federica Pellegrini fosse incinta. L’indiscrezione è iniziata dal settimanale DiPiù, che parlava di gravidanza e poi è stata ripresa anche da Dagospia. Ma la Divina è davvero in dolce attesa? A svelare la verità è lei stessa sui social.

Federica Pellegrini condivide una foto sui social in cui sorseggia un cocktail e dichiara: “Solo i barman sanno la verità“. Il fatto che l’ex campionessa di nuoto non stia evitando l’alcol, è un chiaro segnale che suggerisce non sia incinta. D’altronde lei stessa su eventuali figli aveva dichiarato a Repubblica: “Non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”. Dunque, chi sperava di vedere il pancione della Divina dovrà aspettare ancora un po’ in base alle sue stesse dichiarazioni.

Federica Pellegrini perchè è scoppiato il gossip sulla gravidanza? Ecco cosa è successo

Federica Pellegrini sembra aver smentito il gossip sulla sua presunta gravidanza, ma da dove è partita questa indiscrezione? Un particolare è stato colto dai giornalisti di Dagospia che hanno dato il via ai rumor sul fatto che la Divina fosse in dolce attesa.

Secondo la nota pagina web, Matteo Giunta avrebbe sorriso alla domanda se Federica Pellegrini fosse incinta dando adito al gossip. Inoltre, sembra che alcuni amici della coppia abbiano riferito che, durante la notte di San Silvestro, l’ex campionessa di nuoto non abbia toccato alcol. Insomma, gli indizi ci sono ma a quanto pare non hanno ricondotto alla verità dei fatti. Nessuna gravidanza in vista per la coppia, che ha in serbo ancora dei progetti prima di allargare la propria famiglia; si dovrà attendere ancora un po’.

