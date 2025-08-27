Matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta: tre anni fa la coppia si è sposata a Venezia, tutte le curiosità e i dettagli delle nozze da favola

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi da 3 anni: il ricordo del matrimonio

Era il 27 agosto 2022 quando Federica Pellegrini e Matteo Giunta realizzarono il loro sogno d’amore, celebrando un matrimonio da favola nella splendida cornice di Venezia, città d’origine della Divina del nuoto. Un cerimonia da sogno alla presenza di numerosissimi invitati e che ha coronato la bellezza del loro rapporto, nato dalla comune passione per il nuoto (lui è stato per anni suo allenatore) e trasformatosi in una romantica storia d’amore.

La coppia è al settimo cielo e dal loro matrimonio è anche nata una figlia di nome Matilde all’inizio del 2024, che ha permesso loro di diventare per la prima volta genitori. Ma, tornando indietro nel tempo e ripensando al giorno del loro matrimonio, restando indimenticabili le immagini di quel giorno da favola impreziosite dal sorriso dei due neo-sposini presso la chiesa di San Zaccaria a Venezia, dove si è tenuta la cerimonia.

Il sì è arrivato nel pomeriggio del 27 agosto 2022 e la cerimonia è stata organizzata dal celebre wedding planner Enzo Miccio. Presenti i famigliari e i grandi amici e colleghi della coppia e, ovviamente immancabili, i loro 4 bulldog francesi.

Matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta: dettagli e curiosità

Subito dopo il matrimonio, Federica Pellegrini e Matteo Giunta assieme agli invitati si sono trasferiti a bordo di un motoscafo e di una coda di barche presso il Jw Marriot Venice Resort sull’Isola delle Rose, una favolosa location dove è stato organizzato per l’occasione il ricevimento.

Il ricevimento è stato un party serale impreziosito da una favolosa cena presso un cinque stelle che, per l’occasione, è stato reso inaccessibile al pubblico; circa 160 gli invitati. Proseguendo con il ricordo di quella giornata, dopo il ricevimento la coppia ha trascorso la loro prima notte di nozze presso l’esclusiva suite dell’Hotel Danieli.

Cosa dire invece dei look dei protagonisti? Federica Pellegrini ha optato per un doppio cambio d’abito: per la cerimonia un abito da sposa in seta color avorio e, a seguire, una tuta bianca con scollo a V abbinata ad una giacca bianca paillettata. Doppio outfit anche per Matteo Giunta: per il matrimonio ha sfoggiato un completo blu di lana e seta con papillon e camicia bianca, per il ricevimento ha optato invece per uno smoking bianco e un pantalone nero.