Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ Convivenza a Verona e una famiglia in futuro

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, con le Olimpiadi di Tokyo, sono usciti allo scoperto. La regina del nuoto italiano si è lasciata andare parlando per la prima volta dell’uomo che ha al proprio fianco come compagno e allenatore e lo stesso ha fatto Matteo Giunta dedicandole delle bellissime parole sui social. Per Federica Pellegrini e Matteo Giunta è così arrivato il momento di pensare al futuro. La coppia, attualmente, convive a Verona, ma nel futuro potrebbe esserci una famiglia, il sogno della Pellegrini. “Quello che è certo è che il loro è un amore importante. Matteo ha preso casa a Verona vicino a lei da anni, ma negli ultimi mesi si è trasferito da Federica”, ha raccontato un amico della coppia al settimanale Oggi. “Per adesso convivono, ma Fede sogna da tempo una famiglia e lui è l’uomo giusto. Adesso lei ha bisogno di trovare un nuovo equilibrio e gustarsi un po’ di libertà. Poi si vedrà”, ha aggiunto l’amico di entrambi.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: un amore importante ma discreto

Quello tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è un amore importante che entrambi hanno vissuto con discrezione. La prima foto semiufficiale risale a settembre 2019. Prima delle Olimpiadi di Tokyo, però, non c’era mai stata alcuna conferma da parte della regina del nuoto italiano che, dopo la sua ultima finale olimpica, ha condiviso con i suoi tifosi anche una parte così importante del suo privato. Lo stesso ha affato Matteo Giunta che, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, pensando al suo futuro, ha dichiarato: “Allenare senza Fede? Sarà triste da un punto di vista professionale. Adesso lei se la deve godere, deve staccare la spina. Ci deve essere un momento in cui deve capire cosa vuole fare e prendersi anche del tempo“, ha detto Giunta, pronto a supportare la Pellegrini in quelle che saranno le sue scelte future.

