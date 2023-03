Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ “Da Pechino Express tornati ancora più forti”

Pechino Express 2023, Federica Pellegrini: “Con Matteo Giunta ancora più forti“

Mancano due giorni all’atteso debutto di Pechino Express 2023, che prenderà il via giovedì 9 marzo in prima serata su Sky Uno con la nuova edizione. Il cast è decisamente promettente e un assaggio di quelle che saranno le dinamiche tra squadre è arrivato in conferenza stampa, nella giornata di ieri, quando Le Attiviste hanno sbottato contro Gli Avvocati. Le prime tensioni preannunciano un’edizione ricca di emozioni e colpi di scena e, tra le coppie protagoniste, a sorprendere più di tutte è quella composta da Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ "Incinta? Non è priorità: ho dei progetti che.."

In conferenza stampa, come riporta TvBlog, la coppia ha raccontato tutte le sensazioni vissute, con la Divina del nuoto che svela ironica come i ruoli si siano ribaltati in questa situazione: “Prima lui dava indicazioni e io seguivo in piscina. Qui io davo indicazioni e lui seguiva“. L’esperienza nel reality ha però permesso loro di rafforzare la solidità della loro unione, nonostante gli iniziali dubbi sulla partecipazione: “Ero restia a partire, ci eravamo sposati da poco, e invece siamo tornati ancora più forti a livello di coppia“.

Federica Pellegrini è incinta?/ Lei smentisce: "La verità la sa solo il barista"

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: le difficoltà e i rapporti con le squadre

Federica Pellegrini, nel corso della conferenza stampa, ha parlato di Pechino Express 2023 come di un’avventura difficile e che ha messo a dura prova la coppia: “Lo sforzo fisico è preciso nel nuoto. Non immaginavamo fosse così tosto. Ci siamo adattati presto, ma non è stata la stanchezza fisica ad averci segnato. Ci ha messo alla prova soprattutto nell’adattamento. E anche giocare in squadra con Matteo è stata una bella esperienza“.

Oltre alle dinamiche di gara, la campionessa di nuoto confessa anche di aver instaurato delle belle amicizie con le coppie sfidanti: “Cameratismo non è una parola che amiamo e penso di parlare per tutti. Ci siamo scoperti amici: è vero, è una gara, ma è soprattutto un’esperienza. Sono nate amicizie e speriamo che vadano avanti anche al di fuori della tv“. Matteo Giunta invece ha aggiunto: “Sì, tutti amici, ma si vuole andare avanti perché si vuole continuare l’esperienza. Non sono mancate le tensioni e lo rendono più pepato, altrimenti sai che noia“.

Federica Pellegrini, luna di miele extra lusso con Matteo Giunta/ Lato B in mostra...

© RIPRODUZIONE RISERVATA