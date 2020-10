Federica Pellegrini e Matteo Giunta fidanzati?/ I due mano nella mano e…

Non è la prima volta che si parla di una liason tra Federica Pellegrini e Matteo Giusta e non sono i primi gossip che riguardano i due in questi giorni visto che in molti sono addirittura pronti a scommette che la campionessa sia incinta, ma la conferma ufficiale quando arriverà? A dare una spinta alla presunta coppia ci ha pensato il settimanale Chi che domani sarà in edicola con le foto che ritraggono i due mano nella mano e abbracciati nella calda notte romantica alle prese con quella che sembra essere una romantica cena a due dopo una giornata di allenamenti. In realtà non si vede un bacio ma i due sono soli, molto complici e poi stretti l’uno all’altra mentre si allontanano dal ristorante, questa è la prova della loro unione ufficiale?

FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUSTA FIDANZATI?

Sul prossimo numero di Chi, in edicola da mercoledì 7 ottobre, ci sono le immagini in esclusiva di Federica Pellegrini mano nella mano con il suo allenatore Matteo Giunta. Nel comunicato stampa ufficiale del settimanale si legge: “Dopo tre anni di rumors sulla loro relazione, mai ufficializzata, per la prima volta la campionessa di nuoto e il suo allenatore si sono lasciati sorprendere in teneri atteggiamenti. Le foto sono state scattate a Roma, dopo una romantica cena a due nel ristorante stellato “Il Pagliaccio”, al termine di una giornata di allenamenti al Circolo Aniene, dove poi sono rientrati per dormire nella foresteria degli atleti”. In molti sono convinti che si tratti proprio di quella che è la conferma ufficiale della loro relazione ma adesso la palla passa ai diretti interessati…



© RIPRODUZIONE RISERVATA