Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ “Grande annuncio a breve”: nozze o un figlio?

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, grandi novità in arrivo per la coppia. È questo che annuncia il giornalista Alberto Dandolo attraverso le pagine del settimanale Oggi. “Persone molto vicine alla coppia mormorano di un grande passo che comunicheranno a breve. Fiori d’arancio o bebè in arrivo per la coppia?”, si chiede il noto giornalista. Federica e Matteo potrebbero dunque annunciare a breve il matrimonio o, addirittura, una gravidanza.

D’altronde è stata proprio la Divina a svelare, in una recente intervista a Verissimo, di essere pronta ad aprire un capitolo del tutto nuovo della sua vita. “Matteo è la persona migliore che conosco, se non ci fosse stato lui avrei smesso di nuotare. Adesso sono pronta a diventare mamma”, ha infatti annunciato la nuotatrice.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, un grande amore per anni segreto

Ricordiamo che, non molto tempo fa, Federica Pellegrini ha deciso di raccontare la verità sulla sua relazione con Matteo Giunta, ammettendo che per molto tempo si sono amati in segreto. “Non volevamo che entrasse il gossip nel nostro mondo fatto di allenamenti e ritmi serrati. – ha spiegato la Pellegini – Abbiamo cercato di mantenere le figure separate. Lui ha sofferto con me e mi ha sempre sostenuto. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere più in me stessa”, ha quindi spiegato. Questo grande amore potrebbe dunque a breve coronarsi con un attesissimo matrimonio e, chissà, in breve anche con un bebè.

