Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ Lei: “Lo tentavo, lui resisteva. Poi, una sera…”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 10 aprile 2022. I due hanno parlato della loro storia d’amore e l’ex nuotatrice ha rivelato: “Lui mi ha dato la motivazione per credere ancora in me stessa e nelle mie capacità. Abbiamo trascorso il lockdown insieme e dopo Tokyo abbiamo svelato questo segreto di Pulcinella. La proposta di nozze è stato un momento che ricorderò per sempre e che non mi aspettavo così velocemente rispetto allo smettere di nuotare”.

MATTEO GIUNTA, CHI È?/ Fidanzato e futuro marito Federica Pellegrini: "Ero bloccato…"

Com’è sbocciato l’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta? “Io sono stata la prima, perché lui in quel momento, che sicuramente non era super facile a livello personale per me, voleva stare nel suo ruolo. Sono stata io a tentarlo: in un collegiale in altura è successo tutto in un momento molto naturale. Lui, forse grazie a un bicchiere di vino in più ha deciso di lasciarsi andare”.

Federica Pellegrini: Luca Marin e Filippo Magnini, chi sono gli ex fidanzati/ Giunta: "Verrà alle nozze?..."

FEDERICA PELLEGRINI: “GLI ALLENATORI DELLA NAZIONALE HANNO PRESO TUTTI IN GIRO MATTEO”

Nel prosieguo di “Verissimo”, Federica Pellegrini ha evidenziato che “sapendo che era l’ultima gara olimpica, avevo i nervi a fior di pelle. Stavo piangendo intervista dopo intervista e quando mi hanno chiesto di Matteo Giunta, sono crollata e ho voluto ufficializzare il nostro amore. Gli altri allenatori della Nazionale sono andati tutti a prenderlo in giro”.

La “Divina” ha sottolineato anche che Giovanni Malagò, presidente del CONI, “è stato ed è una delle persone più importanti della mia vita. Siamo cresciuti insieme, come ha detto lui. Mi ha preso per i capelli, dandomi fiducia in un momento difficilissimo per me. Ho avuto la fortuna di trovare una persona come lui, che ha creduto in me quando tutti mi davano per finita”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta “ci sposiamo”/ Matrimonio a fine agosto “felici!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA