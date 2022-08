Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi, frecciatina Filippo Magnini?/ Spunta foto…

Filippo Magnini assente alle nozze di Federica Pellegrini: gli amari retroscena familiari

Che Filippo Magnini non avrebbe mai potuto prendere parte al matrimonio vip tanto atteso dell’ex storica Federica Pellegrini era una cosa scontata per molti, soprattutto tra i fedeli fan dell’ormai ex coppia di nuotatori. La bella sportiva, nonostante il brutto ricordo della rottura con Magnini, é riuscita a credere ancora una volta nel grande amore e a coronare il sogno di avere una famigli , unendosi in matrimonio con il cugino dell’ex storico, Matteo Giunta. Quest’ultimo aveva lui stesso lasciato intendere -in un intervento concesso a Le iene- che il cugino Filippo si sarebbe inevitabilmente assentato alle sue nozze con Federica. Detto, fatto. Come previsto, mentre Matteo Giunta, preparatore atletico di Federica Pellegrini, diventava protagonista della promessa d’amore con la sua amata, nella Chiesa di San Zaccaria a Venezia, Filippo Magnini si intratteneva con la nuova dolce metà, Giorgia Palmas, alle prese con un romantico selfie di coppia in spiaggia. Un gesto social che una parte del web ritiene in sostanza una frecciatina di Magnini al cugino, per la serie “Non mi interessa delle tue nozze con la mia ex”.

A provocare la drastica decisione di Filippo, di non presenziare alle nozze del cugino, sarebbero state delle incomprensioni tra familiari, mai risolte nel tempo, così come si evince da alcune dichiarazioni rilasciate di recente da Matteo Giunta, riprese da Today: “Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte . Qualche litigio c’è stato. Lui è sposato. Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l’abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita”. Insomma, non dev’essere stato facile per Filippo il dover accettare di ritrovarsi in famiglia la donna che lo aveva fatto capitolare e con cui aveva poi chiuso una storia d’amore. E non deve essergli bastato neanche il rifarsi una vita al fianco di una tra le più amate ex veline more che la storia di Striscia la notizia ricordi.

Federica Pellegrini dimentica l’ex, con Matteo Giunta?

L’amaro in bocca per la storia naufragata é rimasto, però, anche a Federica Pellegrini, che in un suo intervento mediatico aveva infatti optato per un silenzio stampa, una volta incalzata sull’ex: “Magnini non è un argomento di cui valga la pena parlare”. I due nuotatori sono stati l’uno al fianco dell’altra per sei anni, fino al naufragio della lovestory avvenuto nel 2017, a cui é seguito l’inizio della storia della sportiva con Giunta, tenuta top-secret fino a qualche mese prima delle nozze celebrates in questo weekend di fine agosto 2022.

Nel frattempo, Federica sembra voler annunciare pubblicamente su Instagram di aver voltato pagina in amore al fianco del suo sposo. “Emozione infinita, 27 agosto 2022, Venezia”, si legge tra le righe del messaggio social che la sportiva ha rilasciato a corredo di un nuovo video postato sul suo profilo social, che la immortala insieme allo sposo all’evento dei fiori d’arancio. Che la nuotatrice e l’ex Magnini possano mai riuscire insieme a Matteo a mettere una pietra sui dissapori e a instaurare dei rapporti familiari civili? Chissà!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82)













