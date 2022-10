Federica Pellegrini e Matteo Giunta verso Pechino Express/Che succede dopo le nozze?

Federica Pellegrini e Matteo Giunta partono per Pechino Express: la svolta tv

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, oltre la popolarità raggiunta con il loro operato nel nuoto, sono al centro del gossip, per il loro preannunciato ingaggio a Pechino Express. Sposatasi all’incirca due mesi fa, la coppia vip prende parte al cast dei concorrenti del reality TV di Sky, che condurrà la campionessa e l’allenatore di nuoto verso un viaggio itinerante dall’India alla Cambogia, passando per il Borneo. Un’anticipazione che desta molta curiosità generale tra i fan della coppia e non solo, tanto che c’é chi si chiede se i vipponi vogliano mettere in discussione il matrimonio attraverso la ventata di novità nelle loro vite, del reality.

La stessa é preannunciata tra le pagine di Chi magazine e giunge unitamente ad una carrellata di scatti che immortalano i neo sposi mentre si trovano nel mezzo del loro quotidiano in baita, più precisamente a Livigno, a Sondrio, dove Matteo Giunta allena la nazionale azzurra e aiuta anche la consorte negli allenamenti sportivi.

Prima di Pechino Express, la reunion familiare di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Così come emerge dalle foto di Chi, Federica Pellegrini (34 anni) e Matteo Giunta (39 anni) si concedono dei momenti di relax in famiglia prima della partenza prevista per il reality, insieme ai rispettivi genitori e suoceri. Cinzia e Roberto Pellegrini, Daniele e Patrizia Giunta si siedono a tavola, si scambiano sguardi complici, in dolce compagnia con la coppia di sposi e davanti ad una invitante portata di lasagna fumante, servita da Matteo. Incalzato di recente sulla ipotesi di allargare la famiglia Matteo non aveva disdegnato l’idea di avere dei cuccioli a due zampe, e attorno alla famiglia si stringono in baita i 4 Bulldog francesi di Federica.

Che Pechino Express possa portare i due sportivi al sogno di avere un figlio tutto loro? Nel frattempo, all’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca, i due sposi potranno allargare i loro orizzonti, viaggiando. E chissà che il viaggio da reality non possa sconvolgere o consolidare l’amore vip.











