Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ “Voglio essere madre e sentire la pancia che…”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta torneranno questo pomeriggio negli studi di “Verissimo” per una nuova intervista di coppia, dopo essere stati protagonisti del rotocalco del weekend di Canale 5 già la scorsa primavera quando rivelarono alcuni dettagli del loro rapporto oltre che di essere oramai prossimi alle nozze. E quelli che forse sono i due ospiti principali del parterre che vanta questo pomeriggio Silvia Toffanin parleranno, in esclusiva, di quello che è stato di fatto il matrimonio dell’estate, rivedendo assieme alla padrona di casa per la prima volta le immagini di quello che è stato il loro giorno più bello.

In attesa di scoprire cosa racconteranno Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta nella loro nuova ospitata a “Verissimo”, è indubbio che dallo scorso 27 agosto -giorno in cui hanno deciso di convolare a giuste nozze- la coppia sia ancora di più sotto i riflettori del gossip. Se negli scorsi mesi l’argomento principale era la data delle nozze e i rumors circa la nascita della loro storia, adesso l’attenzione è tutta concentrata sull’allargamento della nuova famiglia, sul quale nessuno dei due ha fatto mistero circa le proprie intenzioni. Se l’ex allenatore della Pellegrini ha parlato del matrimonio come del voler “fermare un momento, mettere un segno in questa bellissima storia d’amore”, sull’arrivo di uno o più pargoli ha ammesso che, dopo la presenza di quadrupedi in casa, adesso per “i bipedi ci affidiamo alla natura e alla provvidenza”, aggiungendo che avere dei figli è il loro sogno.

FEDERICA PELLEGRINI, “VOGLIO ESSERE MADRE E SENTIRE QUELLA PANCIA CHE…”

Sulla stessa lunghezza d’onda di Matteo Giunta anche la neo moglie Federica Pellegrini che si è sempre detta convinta di voler diventare madre, specialmente adesso che la sua straordinaria carriera agonistica è ormai alle spalle: insomma, per i suoi futuri progetti lavorativi (in vasca o anche in televisione) ci sarà tempo… “Matteo è il mio opposto, io sono istintiva mentre lui è riflessivo: quindi combaciamo bene” aveva raccontato Federica a proposito del loro rapporto, aggiungendo che “lui sa come disinnescarmi, io invece innesco” e aprendo poi alla possibilità di avere uno o più figli dal suo compagno.

“I nostri cani rimarranno quattro, mentre i figli arriveranno… Li desideriamo ma vedremo come va intanto con uno… Non vedo l’ora di essere madre: voglio sentire la pancia” ha ammesso l’ex nuotatrice accennando pure al mistero della maternità e a tutte quelle emozioni che anche lei vorrebbe sperimentare. “Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro di te: ho una gran voglia di sentire che effetto fa avere quella pancia…” aveva aggiunto la Pellegrini in una occasione. Insomma, per un futuro in televisione si dovrà attendere e nonostante Federica si sia molto divertita nelle sue puntatine sul piccolo schermo tra “le Iene” e “Italia’s Got Talent”.











