FEDERICA PELLEGRINI/ “Ecco perché ho pianto dopo il tampone…” (C’è posta per te)

È Federica Pellegrini, insieme a Paolo Bonolis, l’ospite speciale di questa puntata di C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi in onda ogni sabato in prima serata su Canale 5. Di recente, Federica è tornata in tv come giurata di Italia’s Got Talent, il celebre programma di Tv8 con la mission di scovare i talenti artistici e sportivi sparsi in giro per il paese. Uno di questi si trova proprio in giuria: è lei stessa, la Pellegrini, chiamata ad affiancare anche per questa edizione l’esperta ‘scout’ Mara Maionchi.

“La Pellegrini è una donna molto bella e molto piacevole”, ha detto quest’ultima in un’intervista del 25 gennaio a Vanity Fair. “Adesso si è pure sciolta e dobbiamo addirittura fermarla perché parla troppo”. Oltre che una star dello sport, insomma, Federica si avvia a essere anche un personaggio televisivo di gran carattere. “Italia’s Got Talent è uno stacco che mi fa bene”, ha spiegato lei in seguito. Niente paura, però: per il momento, Federica non ha intenzione di lasciare il nuoto. Le audition sono state registrate tra settembre e ottobre, lasciandole tutto il tempo di concentrarsi per le qualificazioni olimpiche previste per il mese prossimo. A lei ha fatto piacere staccare un po’, quantomeno in quel periodo. Questo perché – spiega – “vedere quella linea nera tutti i giorni può diventare alienante”.

Federica Pellegrini dopo il contagio: “Avevo tanti dubbi, poi…”

Per Federica Pellegrini, gli allenamenti stanno andando lisci, anche se recuperare dopo il Covid non è stato facile. Lei però la prende con filosofia: “Sono cose che bisogna mettere in conto”, dichiara, pur ammettendo che di solito è molto emotiva e non riesce a trattenere le lacrime, sia in caso di eventi positivi che – come in questa occasione – negativi. Le sue preoccupazioni, comunque, sono state vane, visto che la malattia non ha lasciato strascichi: “Aver spazzato via questi dubbi in gara è stato per me molto importante: perché puoi fare tutte le visite e gli allenamenti del caso, ma la competizione è una cosa completamente diversa”, ha fatto sapere in un’altra intervista rilasciata il 12 novembre a Sky Sport.

Federica Pellegrini: “Ecco perché ho pianto dopo il tampone”

Ricordiamo la sua reazione una volta ricevuto l’esito del tampone, da alcuni giudicata eccessiva se non addirittura recitata. Federica Pellegrini la giustifica così: “Il mio dispiacere più grande era dovuto al fatto di dovermi fermare proprio nel momento in cui avevo ripreso un bel ritmo in allenamento, stavo facendo dei tempi molto buoni, avevo una voglia matta di tornare alle competizioni. Oltretutto senza sapere quanto sarebbe durato lo stop, ho l’esempio di alcuni ragazzi della pallanuoto che ne sono usciti dopo quaranta giorni. Quindi, quando ho saputo la notizia mi è crollato il mondo addosso e mi sono messa a piangere, facendolo vedere. L’ho trovata una reazione spontanea, trasparente. Una cosa più vera di così non l’avevo mai fatta”.



