Federica Pellegrini, ultimo giorno di mare con il marito e la figlia: relax dopo il caos con Ballando con le Stelle

Federica Pellegrini si gode gli ultimi giorni di mare insieme alla sua famiglia. L’ex nuotatrice è stata beccata dai fotografi di Chi magazine con il marito Matteo Giunta e la figlia Matilde a Pesaro, città natale di lui, intenti a divertirsi tra bagni e prime “lezioni di nuoto” alla piccola. A tal proposito, Federica ha spiegato in passato di non avere intenzione di spingere la figlia a seguire la sua stessa strada. Al contrario, sostiene che il nuoto sia uno degli sport più difficili e duri, dunque sarebbe quasi sollevata nel caso dovesse scegliere una carriera totalmente diversa dalla sua.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, 3 anni fa il matrimonio da sogno a Venezia/ Curiosità e tutti i dettagli

Insieme alla coppia, erano presenti anche i genitori di Matteo, il fratello e la nipotina, i quali hanno deciso di passare in famiglia l’ultima giornata di mare della stagione. La Pellegrini ha documentato il tutto sui suoi social, prima di essere immortalata dai paparazzi. Tra l’altro, questi momenti di relax arrivano in un momento piuttosto teso per la Pellegrini, a causa della polemica nata con l’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle. Ma, cos’è successo esattamente?

Ballando con le stelle 2025, i "si" e "no" a Milly Carlucci: da Pellegrini a Totti/ Il cast stellare

Filippo Magnini a Ballando con le stelle: la reazione di Federica Pellegrini

Nelle ultime settimane, Milly Carlucci ha annunciato il cast della 20esima edizione di Ballando con le stelle, confermando Filippo Magnini per coprire la quota “sportivi”. La partecipazione dell’ex nuotatore, però, avrebbe messo un freno al ritorno di Federica Pellegrini sulla pista da ballo, dopo il secondo posto raggiunto lo scorso anno. A quanto pare, infatti, la Pellegrini sarebbe dovuta tornare in gara, tuttavia avrebbe preferito fare un passo indietro dopo aver saputo della presenza dell’ex compagno.

Filippo Magnini nuovo concorrente di Ballando con le Stelle 2025, è ufficiale/ Il messaggio a Milly Carlucci

Com’è noto, i due hanno avuto una rottura piuttosto travagliata, senza contare il fatto che Filippo e il marito di Federica, Matteo Giunta, sono cugini. Dopo anni di lavoro insieme, tra Matteo e Federica è nato l’amore, il che ha portato all’allontanamento definitivo non solo tra la Pellegrini e Magnini, ma anche tra i due cugini. Di conseguenza, la “Divina” avrebbe scelto di non partecipare allo show di Rai 1, così da evitare incontri imbarazzanti con l’ex fidanzato.