Federica Pellegrini ha passato il Covid alla mamma?/ “Ho paura, ha i sintomi”

Oltre a Federica Pellegrini anche sua mamma ha il Covid-19? La domanda arriva in attesa del tampone che la donna farà domani dopo aver visto comparire i primi sintomi. A raccontare tutto è la stessa campionessa di nuoto sui social network: “Dovevo partire per Budapest e mia mamma era qui in quei giorni perché ci dovevamo dare il cambio coi cani. È rimasta in quarantena preventiva con me, abbiamo cercato di mantenere le distanze, usare le mascherine e stare attente. Da stamattina però ha i sintomi, domani farà il tampone e sicuramente sarà positiva. Ha mal di testa, dolori e febbre a 37.4°. Poverina, mi dispiace tantissima. ora posso però darle una mano, ho gli anticorpi e posso starle vicino. Il virus veramente si attacca con una facilità che non potevo immaginare”. Intanto è arrivata la risposta dell’ecografia ai polmoni che non ha destato particolare preoccupazione.

Federica Pellegrini e il Covid, il lato umano dei campioni

La notizia della positività del Covid di Federica Pellegrini ci ha mostrato ancora una volta il lato umano di un campione. La nuotatrice ha già in passato dimostrato di non avere filtri con il mondo, risultando sempre semplice e priva di schermi. Ricordiamo infatti quando raccontò il suo momento difficile legato agli attacchi di panico, nel quale ebbe il coraggio di affrontare un argomento molto serio e di cui si parla fin troppo poco. Anche per il Coronavirus la donna ha risposto da essere umano e non da supereroe come fatto magari da altri, si è mostrata fragile e ha anche versato delle lacrime sui social network. Il pubblico la ama anche per questo oltre al fatto che sicuramente è una grandissima campionessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA