Federica Pellegrini in costume sulla neve/ Divina show: come Ibra ma senza tuffo…

Federica Pellegrini show nelle ultime ore sui social. Forse prendendo spunto da quanto fatto pochi giorni fa da Zlatan Ibrahimovic, autore di un tuffo nella neve con indosso soltanto le mutande, l’olimpionica ha pensato bene di replicare lo spettacolo alla sua maniera. Come? Rimanendo in costume in mezzo alla neve. E dire che l’inizio della sua “performance” in montagna non lasciava presagire un esito di questo tipo: almeno in un primo momento, infatti, la Divina era imbacuccata a dovere con tanto di cappotto e cappello. Ad un certo punto, però, Federica Pellegrini ha ceduto al suo istinto: “Non posso resistere quando vedo la neve…“. Da qui ha avuto inizio una sorta di “spogliarello” che ha portato la grande atleta azzurra a restare con la sua divisa d’ordinanza: il costume che indossa solitamente in piscina, più un paio di infradito.

FEDERICA PELLEGRINI IN COSTUME SULLA NEVE

Braccia spalancate “alla Ibra”, ma niente tuffo come il fuoriclasse svedese per Federica Pellegrini, che con tanta ironia nelle sue Instagram Stories ha continuato a parlare con i suoi fan ammettendo candidamente: “Cosa si fa per una foto!“. I commenti dei followers sui social dinanzi alla sortita innevata della Divina, prontamente rientrata al coperto per non prendere freddo, sono stati di diverso tenore. Se gli haters non possono rinunciare a far sentire la loro voce e a criticare l’interno coscia della plurimedagliata azzurra, la verità è che la maggior parte degli utenti su Instagram ha sottolineato il coraggio della Pellegrini: “Io sono in ipotemia soltanto a guardare“, ha commentato simpaticamente una di loro. Gli altri invece si sono preoccupati in vista di Tokyo 2021: non sia mai che un colpo di freddo complichi il percorso di “Fede” verso la rassegna a cinque cerchi.

