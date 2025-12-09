Federica Pellegrini in ospedale per le convulsioni febbrili figlia Matilde: "Respiro si fermava, occhi in su ed è andata in blocco", come sta ora

Paura per Federica Pellegrini ed il marito Matteo Giunta, la figlia Matilde che tra poco meno di un mese compirà un anno è finita in ospedale d’urgenza a causa di convulsioni febbrili. A raccontare cos’è successo la scorsa notte è stata la stessa sportiva attraverso i social. “Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo…” ha premesso su Instagram e poi subito dopo ha spiegato meglio cos’è successo alla piccola Matilde, figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Il drammatico racconto di Federica Pellegrini si fa sempre più preoccupante spiegando bene cosa le è successo: “Le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco…. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava …. L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita)con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura 😭”

Come sta Matilde, la figlia di Federica Pellegrini in ospedale: “Faremo tutti gli arcettamenti del caso”

Federica Pellegrini ha poi spiegato che insieme alla madre ha portato la piccola in ospedale, dopo aver vissuto ore di terrore, e che adesso la situazione è sotto controllo ma che è già la terza volta che le capita ed ogni volta è come perdere anni di vita in spaventi. Anche il papà della piccola, Matteo Giunta è ritornato di corsa dalla Polonia, dove si trovava per lavoro per recarsi in ospedale il prima possibile. Adesso la situazione è sotto controllo, per fortuna ed appena la piccola Matilde sarà meglio faranno tutti gli accertamenti del caso. Nel post si vede Federica teneramente accoccolata alla figlia su un lettino d’ospedale ed infine un augurio condiviso da tutti: “Speriamo non capiti più cuore mio.”

