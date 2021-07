Federica Pellegrini/ “La storia con Matteo Giunta? Abbiamo atteso a dirlo, difficile”

Ormai non è più un mistero: Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono una coppia non solo nello sport (lei l’altleta, lui l’allenatore), ma anche nella vita. E se qualcuno aveva ancora dei dubbi, è stata la Divina ad eliminarli, ammettendolo per la prima volta al Tg1. Ora che ha deciso di dire ‘addio’ alle gare internazionali, Federica apre finalmente il suo cuore pubblicamente. Lo fa anche ai microfoni del Corriere della Sera, che riesce a strappare qualche parola anche a Giunta. “Fede è venuta da me e mi ha detto: mi sa che ti ho messo un po’ in mezzo… – ha raccontato l’allenatore – Sono contento che in questo turbinio di emozioni lei si sia aperta anche oltre lo sport, ma io sono un tecnico federale, non mi sembrerebbe corretto parlare all’Olimpiade della mia vita privata”. Preferisce, dunque, non sbilanciarsi sul tema, ma è Federica che racconta perché ha deciso di aspettare un po’ prima di svelarlo.

Federica Pellegrini: “Matteo Giunta? Abbiamo aspettato il momento giusto per parlare di noi”

“Abbiamo aspettato il momento giusto, ma era un po’ il segreto di Pulcinella, tutti lo sapevano.” ha ammesso la Pellegrini. “Sono contenta che abbiano tutti rispettato la nostra volontà di vivere questa cosa nei ruoli giusti – ha aggiunto la Divina -. Era importante per noi, per non essere al centro dell’occhio critico di questo mondo, che critico lo è, e anche per un equilibrio di squadra. A volte una storia importante dentro un gruppo di lavoro destabilizza. All’inizio non è stato facile, io ero abituata a vivere tutto alla luce del sole, però sono contenta che siamo riusciti a mantenere la riservatezza. Adesso, inevitabilmente, possiamo fare quello che vogliamo”. L’ultima parola è stata di Matteo Giunta (cugino di Filippo Magnini, ex della Pellegrini), unica riguardante la relazione con Federica: “Credo che alla fine ognuno debba vivere la propria vita al meglio e poi credo che esista il fato, il destino che ti porta a percorrere certe strade”.

